Torna la Coppa Italia, ottavi di finale. Da martedì a giovedì scenderanno in campo 12 squadre di Serie A. Una Coppa che sta suscitando attenzioni e dirette tv (Italia 1). Un torneo che vede tre partite di pomeriggio e quattro di sera (ore 21). Gli ottavi si concluderanno il 13 gennaio (Roma-Torino) e il 27 gennaio (Como-Fiorentina). I quarti si disputeranno in febbraio, le semifinali in marzo e aprile, la finale il 13 maggio .

Torneo seducente

La Coppa ora entra nel vivo. Martedì sera (ore 21) scenderanno in campo, a Torino, Juventus e Udinese. Nel tabellone ci sono le prime otto dello scorso campionato di Serie A. Dopo la scrematura dei turni iniziali, il livello sportivo e spettacolare si alza, si fa inevitabilmente più emozionante con l’eliminazione diretta secca, in una gara che ricorda il fascino delle Coppe straniere, in primis quella inglese e tedesca.

Il programma di coppa

Martedì, come detto, Juventus-Udinese, squadre in salute entrambe vittoriose in campionato: l’Udinese ha sbancato Parma, la Juventus con la doppietta di Yildiz ha superato il Cagliari. Ora, con 23 punti, è a ridosso di Como e Bologna (24). L’Udinese sta facendo un buon campionato, meglio di Atalanta, Torino e Fiorentina. Per ora. Mercoledì ci sono in programma tre partite in orari diversi: alle 15 va in scena Atalanta-Genoa; alle 18 Napoli-Cagliari, alle 21 Inter-Venezia. Giovedì 2 match molto interessanti: il derby emiliano Bologna-Parma (ore 18) e Lazio-Milan alle 21.

Milan-Lazio il piatto forte

Giovedì il piatto forte degli ottavi è Milan-Lazio che si ritrovano subito dopo le polemiche in campionato. Il Milan ha ritrovato Leao, che Allegri ha riportato al centro dell’attacco come alle origini al Lilla; la Lazio è ancora in silenzio per il mancato rigore di sabato sera a San Siro appunto con il Milan. L’ira non si è ancora placata. L’ambiente laziale è su tutte le furie sempre più convinto che il tocco di Pavlovic sul tiro di Romagnoli andava punito col rigore. La ricostruzione fatta dall’arbitro Collu, per non assegnare il penalty, non ha convinto i biancocelesti. Oltretutto ad appesantire lo scenario ci sono le precedenti incomprensioni che già nella scorsa stagione avevano creato malumore a Formello e dintorni. Ergo, il Milan troverà una Lazio arrabbiata ma anche orgogliosa della prova fornita a San Siro. Tira aria di rivincita della sfida di sabato. Per la Lazio di Sarri la Coppa Italia è un obiettivo importante.