Tornano in settimana le Coppe di calcio: la Coppa Italia Frecciarossa e l’Europa League. Un turno infrasettimanale che impegna 16 squadre in Italia e due in Europa (Bologna e Roma). In coda alla quarta giornata di serie A. Nel dettaglio

I sedicesimi di Coppa Italia

Otto partite spalmate in tre giorni, da martedì 23 a giovedì 25. Eccole.

Martedì: due al pomeriggio (Cagliari-Frosinone alle 17 e Udinese-Palermo alle 18.30). In serata e in diretta su Italia 1 Milan-Lecce. Rossoneri con l’imperativo di vincere. Per questo Allegri fa ricorso al turnover: torna tra i pali Maignan e con ogni probabilità manderà in campo Nkunku e De Winter. A riposo Modric.

Mercoledì: due partite al pomeriggio (Parma-Spezia e Verona-Venezia); in serata Como-Sassuolo. I lombardi di Fabregas sono in gran spolvero,hanno vinto a Firenze (2-1)con un gol di Addai al 94’, Viola subissati di fischi e insulti. Pioli ko.

Giovedì: Ultimi due incontri: Como-Genoa alle 18.30 e Torino-Pisa alle 21. Torino nella bufera dopo la pesante sconfitta interna: l’Atalanta di Jjuric ha vinto 3-0 e il figliol prodigo Lookman ha giocato solo 4 minuti. Tre gol in otto minuti che hanno fatto infuriare l’allenatore granata Baroni (“Un blackout mentale inspiegabile”).

Roma e Bologna in Europa

Due squadre italiane sono impegnate nel secondo torneo calcistico continentale. Ed entrambe in trasferta. Un turno che si giocherà fra mercoledì e giovedì. Due match di spessore. Nizza-Roma si giocherà mercoledì alle 21 all’Allianz Riviera, un impianto da 35mila posti tra i più futuristici ed ecologisti d’Europa. La squadra francese ha giocatori interessanti come il capitano brasiliano Dante, il nazionale ivoriano Boga (ex Sassuolo, Atalanta), un’ala offensiva molto duttile e il nazionale del Senegal Antoine Mendy. La Roma, reduce dalla vittoria nel derby capitolino – molto buone le prestazioni di Celik, Rensch, Ndicka, Cristante ma soprattutto di Pellegrini e Konè – ha il vento in poppa.

Aston Villa-Bologna si giocherà giovedì a Birmingham nella tana del Villa Park, prima tappa del percorso in Europa League. La formazione inglese allenata dallo spagnolo Unai Emery è attualmente abbordabile. Va maluccio in Premier (tre punti in cinque partite e appena un gol fatto). È l’occasione per i rossoblu di sfatare il tabù delle trasferte europee. L’allenatore Vincenzo Italiano conferma il 4-2-3-1 con Castro al vertice della manovra sostenuto dal trio Orsolini-Odgaard-Cambiaghi.