Turno infrasettimanale della serie A. È la nona di campionato spalmata in tre giorni: da martedì pomeriggio a giovedì sera. Martedì apre Lecce-Napoli e in serata Atalanta-Milan. Mercoledì sei partite: tre nel tardo pomeriggio cioè Bologna-Torino, Juventus-Udinese, Roma -Parma. In serata le altre tre: Como-Verona, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina. Giovedì le ultime due partite Cagliari-Sassuolo (18.30) e Pisa-Lazio.

Brambilla al posto di Tudor

La Juve ha esonerato Tudor lunedì, lo sostituirà Massimo Brambilla allenatore della Juventus Nex Gen. Una toppa interna che non incrementa il peso sul bilancio. Brambilla guiderà la squadra contro l’Udinese. Poi , si dice, lascerà spazio a uno tra questi: Luciano Spalletti e Raffaele Palladino. È dal Covid in poi che il club fatica a riprendersi. Dopo la stagione sofferta dello scorso anno, salvata dal cambio in panchina, quest’anno i bianconeri si trovano senza allenatore dopo 8 gare. Fatale la sconfitta a Roma con la Lazio, Juve battuta ancora senza gol (1-0). L’esonero di Tudor era pressoché scontato. Domenica sera aveva detto: “Il mio futuro? Non mi interessa. Io passi indietro non ne faccio”. Una notte di riflessione poi è intervenuto Elkann che non ha gradito non solo i risultati ma anche i troppi alibi ricercati da Tudor. Il tecnico di Spalato ha pagato soprattutto la mancanza di “stile juventino”: l’aver messo gli arbitri nel mirino e i calendari sotto accusa oltre al dito puntato sui giocatori gli è stato fatale. Sei mesi dopo, il fantasma di Motta si è materializzato alla Continassa. Un calvario.

La classifica dopo otto giornate

Napoli e Roma 18, Milan 17, Inter 15, Bologna 14, Como 13; Atalanta, Juventus e Udinese 12. Con 11 punti altre 3 squadre: Lazio, Cremonese, Torino. E poi: Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6. Verona e Pisa 4. Fanalino di coda il Genoa con 3 punti.

I marcatori

5 reti: Orsolini ( Bologna), 4 reti: Paz ( Como), Pulisic (Milan), De Bruyne ( Napoli); 3 reti: Bonny e Canhanoglu, Lautaro e Thuram; Cancelkieri (Lazio), Leao ( Milan) Anguissa ( Napoli), Soulè ( Roma), Simeone ( Torino), Davis (Udinese).