Torna la Nazionale di Mancini. L’agenda ha due impegni importanti: finali Nations League e i 5 match di qualificazione per Euro 2024. Parola d’ordine: vietato fallire. Anche per preparare al meglio il traguardo del Mondiale 2026 in America (Canada, USA, Messico). Dopo i fiaschi di Mosca 2018 e Doha 2022, un terzo fallimento consecutivo ci relegherebbe tra le Nazionali di cui non si accorge più nessuno, qualificate o meno. Inammissibile per chi ha vinto quattro Mondiali, due dei quali nell’epoca moderna (1982 e 2006).

Torna la Nazionale di Mancini: una ripartenza per tutti

Il Mondiale è lontano. Troppo lontano per chi, dopo Wembley, è finito nell’inferno delle “grandi escluse” e ha urgenza di ripartire. Prima ci sono la “final tour” di Nations League 2023 in Olanda e l’Euro 2024 in Germania. Nessuna delle Nazionali europee è tornata felice dal Qatar. Forse soltanto la Croazia ancora semifinalista e il Portogallo che vede comunque un futuro dopo Ronaldo. Non la Francia, la più forte, ma ko in finale. Non Spagna e Germania, le grandi che hanno fallito. Non l’Inghilterra, caduta sul più bello per un rigore, anche se ci sono segni di “squadra” oltre i singoli. Non l’Olanda discussa di Van Gaal, non la Danimarca deludente. E non parliamo del Belgio a fine ciclo. Dunque, sarà una ripartenza per tutti. Il Qatar ha segnato la fine di un’epoca.

Le scelte coraggiose del Mancio

Le scelte del Mancio sono coraggiose: tanta Inter (5), poca Juve (2), niente Milan. Roma e Napoli con tre convocati. All’ultimo sono saltati Berardi e Pessina (infortunati). Fuori anche Gatti, Zaccagni, Baschirotto, Buongiorno e Florenzi. Il più atteso alla prova e naturalmente il centravanti Italo-argentino Retegui dopo i 2 gol a Inghilterra e Malta a marzo.

Come i 5 interisti si riunirà alla nazionale direttamente a Coverciano domenica 11 o lunedì 12. Da lunedì 5 giugno gli azzurri sono in ritiro a Santa Margherita di Pula (Cagliari) per uno stage dove resteranno fino a venerdì. E dopo il riposo c’è il raduno a Coverciano. Il 14 partenza per Enschede (Paesi Bassi) dove il 15 c’è la semifinale di Nations con la Spagna. Il 18 giugno si disputeranno le finali per il primo e il terzo posto.

I 23 Azzurri convocati

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori: Di Lorenzo, Bonucci, Toloi, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Darmian, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Frattesi, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Verratti, Zaniolo.

Attaccanti: Chiesa, Redegui, Immobile, Raspadori, Gnonto.

Arrivederci a settembre

Dopo la Nations League, l’Italia si ritroverà a settembre per 2 incontri di qualificazione agli Europei: il 9 con Nord Macedonia, il 12 Ucraina. Gli ultimi 4 incontri sono: il 14 ottobre ( Malta) e il 17 (Inghilterra ). Gran finale a novembre: il 17 (Nord Macedonia) e il 20 in Ucraina.