Tornano da martedì 18 febbraio i playoff delle tre Coppe europee. Cioè Champions, Europa League e Conference. In campo quattro squadre italiane: Juventus, Atalanta, Milan e Roma. In palio il pass (milionario) agli ottavi di finale. Già qualificate Inter, Lazio e Fiorentina, quest’ultima unica italiana in Conference.

Tre giorni di fuoco – da martedì a giovedì – resi roventi da errori arbitrali determinanti nelle gare di andata che hanno fatto imbufalire soprattutto Gasperini e Ranieri. E fatto retrocedere l’Italia di un posto nel ranking europeo.

Ora l’Italia è terza nel ranking dopo Inghilterra (prima) e Spagna (seconda) ma può riprendersi il suo posto con quella che è stata definita “Operazione contrattacco”. Un posto che vale l’acquisizione della quinta squadra nella prossima edizione della Champions. La rimonta è possibile. Ecco le quattro sfide in programma questa settimana.

Atalanta-Bruges (martedì ore 21)

La Dea è stata sconfitta a Bruges (2-1) per il rigore inventato dall’arbitro Meler al 94’. Uno scandalo. Ora a Bergamo l’Atalanta può ribaltare la situazione. Gasperini recupera due pezzi forti (Kolasinac e Lookman). E in prima linea ha confermato il trio De Ketelaere, Pasalic, Retegui. L’Atalanta non vince in casa da dicembre. Sabato ha pareggiato (0-0) con il Cagliari, pungendo solo nel finale.

Milan-Feyenood (martedì, ore 18.45)

Il Diavolo, sconfitto all’andata a Rotterdam (0-1) per accedere agli ottavi deve vincere con due gol di scarto. Reduce dalla vittoria in campionato col Verona (Gimenez al 30’ s.t.) davanti a 70mila spettatori, abbattuta la resistenza scaligera, ha trovato il gol con il messicano Santiago, miglior uomo in campo con Leao e Jimenez. Gli olandesi, viceversa, hanno pareggiato (0–0) a Breda. Temono l’agguato di San Siro.

Psv-Juventus (mercoledì, ore 21)

Archiviato in gloria il derby d’Italia domenica sera, la Juve scenderà allo Stadium di Eindhoven consapevole delle difficoltà che deve affrontare. Il PSV è imbattuto nelle ultime 12 gare casalinghe nelle maggiori competizioni europee. Gli olandesi partono favoriti, decisi a ribaltare la sconfitta di Torino (2-1, gol bianconeri di McKennie e di Mbangula all’82); Perisic aveva pareggiato al 56’ e sprecato il possibile 2-2 nel recupero. Sarà dura. Ma il morale è alle stelle.

Roma-Porto (giovedì, ore 18.45)

Match di Europa League, Lazio già agli ottavi. Olimpico bollente. Ad Oporto l’arbitro tedesco Tobias Stirler (di professione avvocato) ha danneggiato i giallorossi, dimostrando tutta la sua inadeguatezza. E’ finita 1-1. La Roma ha comunque strappato un pari prezioso, ha lottato in inferiorità numerica (espulso Cristante al 73’ per una trattenuta ingenua).

Dybala, toccato duro da Varela al 20’, ha resistito fino al 39’ poi ha alzato bandiera bianca. Attenzionati i tre acquisti (Nielsson, Gourna-Douath, Salah-Eddinen tutti in campo a Parma) e anche l’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov, talento asiatico.