Torna la settimana delle Coppe Europee targate Uefa. Tre giorni di partite, da martedi 22 a giovedi 24. Ben otto le squadre italiane di serie A impegnate nelle tre competizioni calcistiche: cinque nella Champions (Milan, Bologna, Juventus, Atalanta, Inter), due in Europa League (Roma e Lazio),una in Conference (Fiorentina). Per la Champions, iniziata il 17 settembre, si tratta della terza giornata (su otto) per qualificarsi agli ottavi . Idem per l’Europa League, iniziata il 25 settembre. La Conference invece, decollata il 3 ottobre, e’ alla sua seconda giornata (su sei). Ecco l’agenda dei club italiani.

Le partite di martedì 22

(ore 18,45)I rossoneri di Fonseca sono alla caccia del primo punto. Hanno perso al Meazza con il Liverpool (1-3) e in Germania con il Leverkusen (1-0). La squadra belga ha 3 punti : vittoria in casa dello Sturm Graz (0-1). ASTON VILLA-BOLOGNA (ore 21) – Dopo la trasferta a Llverpool (2-0) il Bologna torna in Inghilterra, al Villa Park di Birmingham. L’allenatore spagnolo Emery, ex Villareal,ha preparato un agguato . Mister Italiano può contare sui rientri di Iling e Ndoye.

Le partite di mercoledì 23

(ore 21) – A Berna (Svizzera) – seconda trasferta di fila – Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Calhanoglu, Acerbi e forse anche a Bastoni. Rientra Frattesi. Gli svizzeri a caccia del primo punto. ROMA-DINAMO KIEV (ore 18.45) – Sconfitta domenica dall’Inter (gran gol di Lautaro al 15’ s.t.) la Roma di Juric (“I risultati arriveranno”) cerca un riscatto in Europa League ma servono idee offensive. Dopo due giornate europee i gialllorossi hanno un solo punto (1-1 all’Olimpico con Bilbao). Previsto un importante turnover.

Le partite di giovedì 24