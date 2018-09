LONDRA (INGHILTERRA) – Il Tottenham è stato sconfitto in casa (2-1) dal Liverpool, nell’anticipo della 5/a giornata della Premier League. La squadra di Pochettino, prossima avversaria dell’Inter in Champions, è andata sotto dopo 39′ per merito di Wijnaldum ed è stata messa al tappeto dal raddoppio di Firmino al 9′ della ripresa, sugli sviluppi di una carambola nell’area dei londinesi.

Inutile il gol al 48′ della ripresa di Lamela, subentrato al quarto d’ora del secondo tempo a Dembelé. Per il Liverpool è la quinta vittoria in altrettante partite, adesso aspetta che scendano in campo il Chelsea e il Watford, come i ‘Reds’ a punteggio pieno, ma a 12 lunghezze, visto che hanno una partita in meno. I ‘Blues’ alle 16 ospitano il Cardiff, il Watford alle 18,30 il Manchester United.

Goal Decision System used, as Georginio Wijnaldum gives Liverpool a deserved lead against Tottenham at Wembley#THFC #LFC #TOTLIV pic.twitter.com/1EIq9WdvEz — Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) 15 settembre 2018