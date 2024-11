Totti-Jacobelli, “il capitano così è ridicolo”

Non c’è soltanto il caso Jacobelli per Francesco Totti: l’ultima sua uscita solleva grandi critiche, “è ridicolo”

Francesco Totti continua ad essere protagonista, anche ora che ha smesso di giocare a calcio. Sono settimane di grande fermento intorno all’ex capitano della Roma che ha fatto i conti con il ritorno del suo nome all’interno delle riviste patinate.

Il motivo è da ricercare nella presunta liaision con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, con le foto pubblicate sulle riviste di gossip che hanno fatto scalpore. Totti ha ricevuto anche il Tapiro d’Oro, ma ha incassato il ‘perdono’ di Noemi Bocchi: i due si sono concessi qualche giorno a Miami per stare lontano anche dal chiacchiericcio nei loro confronti.

Ad accendere ancora di più l’attenzione su Totti, il suo possibile ritorno in campo, a distanza di sette anni dal ritiro. Un ritorno che l’ex capitano della Roma non ha mai smentito, anzi ha aumentato ancora di più le indiscrezioni confermando che qualche richiesta l’ha avuta, parlando di una-due società di Serie A che lo avrebbero contattato.

Ora però è in una nuova veste che Totti si prende la ribalta, una veste insolita e che ha suscitato la reazione di molti fan.

Totti gladiatore, i tifosi insorgono: “Ridicolo”

A far parlare di Francesco Totti è la sua partecipazione al Lucca Comics, travestito da gladiatore. Un’apparizione ovviamente pubblicitaria perché l’ex capitano della Roma è stato protagonista della parata promozionale de “Il Gladiatore II”, sequel del kolossal con Russell Crowe, diretto anche in questo caso da Ridley Scott.

L’uscita del film è prevista per il 14 novembre in Italia, un giorno prima rispetto al resto del mondo. Totti ha prestato il suo volto e si è presentato agli spettatori travestito da gladiatore: quando si è tirato via l’elmetto, ecco la sorpresa di tutti. Sui social ovviamente non sono mancati i commenti e anche le critiche. Per qualcuno Totti si è coperto di ridicolo in questo modo, c’è chi arriva a mettere in dubbio anche la sua carriera calcistica e chi, invece, lo difende a spada tratta.

Così tra i commenti su X si legge anche chi si schiera al fianco dell’ex Pupone: “Francesco Totti va al Lucca Comics (fiera del fumetto e dei cosplay) vestito da gladiatore (è romano) – le parole di un utente – e la gente deve mettere in dubbio la sua carriera calcistica. Voi avete le banane nel cervello, lasciatevelo dire“. Il dibattito è aperto, Totti ancora una volta protagonista.