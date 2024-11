Totti, rivelazione choc su Ilary Blasi: cosa è successo

Ancora gossip che riguarda Francesco Totti: l’ultima rivelazione su Ilary Blasi scatena i fan, ecco cosa è successo

Sono i giorni anche di Francesco Totti. Le ultime settimane hanno visto l’ex capitano della Roma nuovamente protagonista del gossip e non solo. Sulla presunta liaison con Marialuisa Jacobelli si è detto è scritto di tutto, tanto che i tre protagonisti della vicenda (Totti, Jacobelli e Noemi Bocchi) sono finiti anche tra la lista dei premiati di Striscia La Notizia, con due Tapiri consegnati.

C’è stato poi il chiacchiericcio sul possibile ritorno in campo di Totti, alimentato dalle parole dello stesso ex calciatore. Una o due squadre sarebbero pronte a raccoglierlo in Serie A e lui sarebbe quantomeno tentato dalla possibilità di tornare in attività. Nell’attesa c’è una nuova/vecchia vicenda che si riprende la scena con rivelazioni destinate a far rumore e che riguardano la ex moglie di Totti, Ilary Blasi. Si tratta delle ultime dichiarazioni di Cristiano Iovino, l’uomo con cui – secondo l’ex Pupone – la conduttrice lo avrebbe tradito. Lei ha sempre derubricato la frequentazione a nulla di che, un semplice caffè a Milano.

Iovine, invece, avrebbe confermato una frequentazione intima in vecchie dichiarazioni ed ora è tornato a parlare della vicenda.

Totti, Blasi-Iovino: nuove rivelazioni e fan scatenati

È la rivista Gente a riportare alcune dichiarazioni di Iovino che scatenano i fan. Si parla ovviamente di Ilary Blasi, della quale l’influencer non ha grande voglia di parlare.

“Non ne parlo, Ilary mi ha messo in mezzo” le parole alla giornalista della rivista che scrive però che l’impressione che riceve è che lui si fosse invaghito della showgirl e che la vicenda lo abbia scottato. Parole che hanno inevitabilmente acceso la reazione dei fan che sui social hanno un po’ bacchettato l’uomo per aver cambiato ora la sua versione e aver attaccato la Blasi. “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba” scrive una fan sui social che aggiunge anche un quanto mai eloquente “muto” a chiudere il post e rafforzare il concetto.

Di post del genere se ne trovano diversi e non manca, ovviamente, chi dice che la vicenda ha un po’ stancato e spera che non se ne parli più. Questione di punti di vista, perché magari c’è chi è interessato all’intreccio di vicende che da Totti-Blasi ha tirato in ballo anche nuove personaggi come Noemi Bocchi, Marialuisa Jacobelli e, non ultimo, Cristiano Iovino.