Il gigante olandese (è alto 1.92 cm) Thymen Arensman, 26 anni, alfiere del Team Ineos, ha vinto in solitaria la seconda tappa alpina del Tour de France; primo al traguardo di La Plagne. Secondo Vingegaard e terzo Pogacar. I mattatori del Tour hanno sbagliato i conti e per 2 secondi non hanno raggiunto il Tulipan. Evidente il dispetto dei due manifestato subito dopo la linea del traguardo; addirittura hanno rischiato di essere travolti da un uomo della sicurezza.

La tappa modificata per problemi sanitari

Tappa numero 19, modificato il percorso. Tracciato ridotto di 35 chilometri, dai previsti 130 ai 95. Decisione dovuta ad un focolaio di epidemia bovina registrato nella zona del Col des Saisies, un passo di montagna della Savoia. Confermati il Col du Pré (1.748 metri), il Cormet de Roselend (1.950 metri) e l’arrivo iconico a La Plagne (2.052) dopo una salita di una ventina di chilometri al 7,2%. Traguardo suggestivo tra piccole stazioni sciistiche e villaggi tradizionali. Annullati dunque due Gran premi della montagna; ne sono rimasti tre di cui due di “Hors Categorie” con tutto il resto che è rimasto: dalla partenza all’uscita di Albertville, “Crocevia di quattro valli”, già sede dei Giochi Olimpici invernali (1992), all’arrivo nel cuore di una regione (Alvernia-Rodano-Alpi) che ha in Lione, 400 chilometri da Parigi, il suo capoluogo.

Le quattro maglie del Tour

Gialla, Verde, A pois e Bianca. Quattro maglie prestigiose. Pogacar ne detiene due (gialla e a pois), cioè guida la classifica generale e la classifica della montagna; e in entrambe le classifiche Vingegaard occupa il secondo posto. Il friulano Jonathan Milan è leader della classifica a punti (maglia verde) con 332 punti, alle sue spalle Pogacar (257) e l’africano Girmay. L’azzurro ha blindato la Verde e la porterà domenica a Parigi. Il tedesco Lipowitz, 24 anni, alfiere della Red Bull-Bora, indossa la Bianca, seguito da Onley e dal francese Vauquelin.

L’ultima frazione alpina

Partenza alle 14.30 per l’ultima frazione alpina. Sono rimasti pur sempre 3.250 metri di dislivello. È l’ultima chiamata per chi vuole provarci. Sprint intermedio dopo poco più di mezz’ora e vittoria di Jonathan Milan. Dopo 31 chilometri il primo Gran premio della montagna di giornata (Martinez, 20 punti) e dopo 43 il secondo (ancora Martinez, 5 punti). Quindi la lunga discesa (nella pioggia) che ha portato ai piedi della salita conclusiva e traguardo a La Plagne. Roglic in fuga. Il gruppo maglia gialla lo bracca e lo raggiunge (stremato) a 21 chilometri dall’arrivo.

Finale entusiasmante

Pogacar è nel gruppetto di testa con tutti i big, circondato dai suoi scudieri (Narvaez e Yates). Tutto sotto controllo e massima prudenza sull’asfalto viscido. A 14 chilometri dal traguardo scatta Pogacar tallonato dal solo Vingegaard. Si rinnova il duello titanico. Spettacolo puro sui tornanti. Si aggrega Arensman che, a sorpresa, allunga. Il passista olandese della Ineos mette alla frusta i sette big che lo inseguono. A 10 chilometri dal traguardo la situazione è (quasi) immutata. Crollano Vauquelin e Roglic, regge il tulipano. A 7 chilometri dalla linea di arrivo scatta Pogacar, tre uomini restano nella sua scia: Vingegaard, Lipowitz, Onley. Ultimo chilometro, Arensman è sempre al comando in un bagno di folla. Non lo raggiungono e Arensman vince in solitaria.

L’ordine di arrivo

1. Arensman in 2h46’06”, 2. Vingegaard (+2”), 3. Pogacar (+2”), 4. Lipowitz (+6”), 5. Onley (+47”), 6. Gall (+1’34”), 7. Johannessen (+1’41”), 8. Healy (+2’19”), 9. Paret-Peintre (+3’47”), 10. Simon Yates (+3’54”).

La classifica generale

1. Pogacar , 2. Vingegaard (+4.24), 3. Lipowitz (+11.04), 4. Onley (+12.12), 5. Gall (+17.12), 6. Johannessen (+20.14), 7. Vauquelin (+22.35), 8. Roglic (+25.30), 9. Healy (+28.02), 10. O’Connor (+34.24).