Sorpresa al Tour con ribaltone in classifica generale.L’irlandese Ben Healy ha vinto in solitaria la sesta tappa; Pogacar ha perso (volontariamente?) la maglia gialla e Van der Poel l’ha ripresa per un solo secondo.

Un ribaltone inatteso e clamoroso, ma forse pilotato dallo stesso Pogacar per allentare lo stress che comporta la leadership del Tour. L’irlandese, 24 anni, alfiere della EF Education-EasyPost, con un coraggio esagerato ha piantato in asso i compagni di fuga ( tra cui Van Der Poel ) e a 43 km. dal traguardo ha aperto il gas ed è andato a vincere in solitaria.

Il gruppo è arrivato con mezz’ora di ritardo ma Jonathan Milan ha conservato la maglia verde (classifica a punti)

Tappa tutta in Normandia

Sesta tappa da Bayeux a Vire Normandie di 201 km. Ancora un traguardo nel Calvados di cui Caen (sede della quinta frazione) è il capoluogo. Percorso dunque interamente nella regione storica che prende il nome dai Normanni, popolo migratorio originario dei territori scandinavi.

Ne è uscita una classica del Nord con 3.550 metri dí dislivello e 6 GPM; una serie di strappi sulle collinette della regione che hanno lasciato un segno, come da pronostico. E pensare che i sei temuti arrivi in salita cominceranno soltanto dalla 12esima tappa (17 luglio).

Gara per attaccanti

Partenza nel sole alle 12.51, traguardo volante dopo soli 22 km vinto da Jonathan Milan, andatura sostenuta, Simmons si aggiudica ill primo GPM. Otto vanno all’attacco, tra cui Van der Poel, Simon Yates e Ben Healy; secondo GPM al km 56, il terzo al km 138 (tutti di terzo categoria, come il quarto e il quinto).

A metà corsa la situazione è immutata. In netta difficoltà il gruppo dei velocisti. La fuga regge molto bene. Il gruppo Pogacar controlla ma ai -60 km dal traguardo i battistrada hanno accumulato un vantaggio di tre minuti. Tanti.

La velocità media è di 46,11 km/h. A 50 Km dalla linea di arrivo i fuggitivi hanno incrementato il vantaggio (3’35”). Allo scollamento del quarto Gpm il gap è salito ancora: 3’51”. Il gruppo velocisti ha un ritardo notevole (14’31”). Davanti l’ottetto manifesta le prime smanie e l’irlandese Ben Healy ne approfitta, allunga, si sgancia. E accumula rapidamente un minuto di vantaggio.

Finale thrilling

Due salite negli ultimi 26 km, di terza e quarta categoria. Folla a bordo strada. Il gruppo Van der Poel perde altri due pezzi, Simmons e Storer. Il gruppo Pogacar accumula ulteriore ritardo, addirittura quasi 6 minuti. Ben Healy vola. E’ un finale thrilling.

Ultimi 10 km: l’irlandese del team statunitense aumenta ritmo e vantaggio (1’48”), molla il quintetto van der Poel. Healy infila la salita finale con forza consapevole del successo della sua impresa. E’ imprendibile. E taglia il traguardo in solitaria, a braccia alzate, nel delirio della folla. Simmons secondo a due minuti. Giornata per Ben indimenticabile. Pogacar chiude ad oltre cinque minuti.

Ordine d’arrivo

1. Ben Healy in 4h24’10”, 2. Simmons (+2.44), 3. Storer (+2.51), 4. Dunbar (+3.21), 5. Simon Yates (+3.24), 6. Will Barta (+3.29), 7. Tejada (+3.52), 8. Van Der Poel (+3.58), 9. Pogacar (+5.27), 10. Vingegaard (+5.27).

Classifica generale

1. Van Der Poel, 2. Pogacar (+0.01), 3. Evenepoel (+0.43), 4. Vauquelin (+1.00), 5. Vingegaard (+1.14), 6. Jorgenson (+1.23), 7. Almeida (1.59), 8. Ben Healy (+2.01), 9. Lipowitz (+2.32), 10. Roglic (+2.36).