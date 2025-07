Il campione del mondo Tadej Pogacar, 26 anni, alfiere della UAE Emirates, ha vinto in volata la quarta tappa del Tour de France. Ha bruciato allo sprint Van Der Poel e Vingegaard collezionando il suo centesimo successo in carriera.

Van Der Poel resta maglia gialla. Questo risultato permette allo sloveno di affiancare in classifica generale Van der Poel ma non di strappargliela. Ci proverà mercoledì con la cronometro di Caen.

Nella terra di Jules Verne, Robic, Anquetil

Quarta tappa, da Amiens a Rouen. In tutto 174,2 km con 5 salitelle negli ultimi 36 km e un dislivello di 2.050metri. Una frazione che richiama tre grandi nomi: lo scrittore Jules Verne (1828-1905) alla partenza e due leggende del ciclismo all’arrivo, cioè Jean Robic e Jacques Anquetil.

Omaggio orgoglioso del Tour che ha ricordato un suo romanziere di fama mondiale, autore di capolavori come “Ventimila leghe sotto i mari” e il celebre “Giro dei mondo in 80 giorni”; opere che hanno anticipato i tempi, invenzioni che si sono poi avverate come il sottomarino, le navicelle sulla luna, il telefono, le videoconferenze.

Quanto ai ciclisti basti ricordare che Robic (1921-1980) è stato il primo campione del mondo di ciclocross e Anquetil (1934-1987) ha vinto cinque Tour come Eddy Merckx, HinauIt e Indurain.

Come una classica del Nord

Partenza col sole alle 13.35 e un tracciato impegnativo con cinque Cote tutte concentrate negli ultimi chilometri. Dunque prima parte tranquilla e risparmiosa, senza grandi difficoltà altimetriche. Quattro smaniosi (Martinez, Abrahansen, Gachignard, Asgreen) subito all’attacco, gruppo in totale controllo.

I “Tre tenori” – Van der Poel, Pogacar e Vingegaard – tengono le loro squadre in costante allerta. Se ne vanno così i primi 100 km. Situazione immutata. Prima salita dopo 128 km. Quindi il traguardo volante che anticipa le quattro asperità conclusive. Da segnalare che a 80 km dal traguardo il Circus è entrato in Normandia. Situazione stabile a 40km dall’arrivo: i soliti quattro in fuga, il gruppo ad un minuto. E folla a bordo strada. Asgreen vinceil primo GPM, Abrahansen il traguardo volante di Saint Adrien.

Finale scoppiettante

Ultimi 20 km. Fuga finita. Il gruppo (compatto) alza il ritmo. Comincia la bagarre dopo il penultimo GPM. Discesa molto tecnica e pericolosa. Ultima Cote (Saint Hilaire), finale con i fuochi d’artificio. E’ forcing imposto dalla maglia a pois Tim Wellens, scudiero di Pogacar. Ultima discesa, punte di velocità pazzesche (84 km/h). Incredibile.

Gruppo spezzato. Rampa finale di 800 metri, tratti al 15%. A 5 km dal traguardo Pogacar apre il gas tallonato da Vingegaard. Non molla la maglia gialla. Spettacolo puro. Volatona regale di Pogacar che centra pure la vittoria n.100 della carriera a braccia alzate. Alle sue spalle gli altri due tenori. Pubblico in delirio.

Ordine di arrivo

1. Tadej Pogacar in 3h50’29, 2. Van Der Poel, 3. Vengegaard, 4. Olley, 5. Gregoire, 6. Almeida, 7. Evenepoel, 8. Jorgenson, 9. Skijelmose, 10. Vauquelin.

Classifica generale

1. Van Der Poel, 2. Pogacar (+0.), 3. Vingegaard (+8”), 4. Jorgenson (+19”), 5. Vauquelin (+26”), 6. Mas (+48”), 7. Onley (+55”), 8. Almeida (+55”), 9. Evenepoel (+58”), 10. Skijelmose (+1’.02), 11. Johannessen (1.17),12. Paret-Peitre (+1.25), 13. Roglic (+1.27), 14. Hirschi (+1.30), 15. Blackmore (+1.41).