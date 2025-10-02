Tre squadre italiane oggi in Europa: Roma e Bologna in Europa League, Fiorentina al debutto in Conference, il terzo torneo continentale Uefa. Due tornei in calendario dopo le due giornate di Champions. Chiude così la settimana di grande calcio con 7 squadre impegnate nelle tre manifestazioni calcistiche più importanti d’Europa.

Bilancio Champions fantastico

Tre vittorie in casa ed un pareggio in trasferta. La seconda giornata (su otto) dí Champions è andata di lusso. L’Inter ha demolito lo Slavia Praga 3-0 con due gol di Lautaro e zampata di Dumfries; dunque nerazzurri a punteggio pieno.

Ha cantato le Dea Atalanta che ha rimontato il Bruges (2-1) con una vittoria all’87’del mattatore Pasalic, miglior uomo in campo. Dimenticato il ko col PSG e vendicate l’eliminazione di febbraio con i belgi.

Prima vittoria del Napoli in Champions, 2-1 allo Sporting Lisbona,con una doppietta del gigante Hojikund ispirato dal genio De Bruyne (due assist da applausi). Infine la Juventus, beffata al 90’ in casa del Villareal (2-2). La rovesciata di Gatti e il guizzo di Conceicao non sono bastati . Ma vediamo le partite odierne.

Roma-Lilla

Dopo la vittoria a Nizza, all’Olimpico un altro ostacolo francese (18.45). Gasperini ha pronta una formazione d’assalto con Ferguson al vertice della manovra sostenuto da El Shaarawy e Soulé. Ancora indisponibili Dybala e Bailey. Difesa a tre (Celik, Mancini, Ndicka).

Bologna-Friburgo

Altro match alle 18.45, il Bologna cerca la scossa. Dopo il ko con l’Aston Villa, Vincenzo Italiano ha fiducia. Entrambe le squadre giocano con il 4-2-3-1. Ancora indisponibili Immobile e Sulemana. Le aspettative bolognesi sono alte. Stadio Dall’Ara in gran fermento per i tedeschi del Friburgo.

Fiorentina-Sigma Olomouc

Al Franchi si gioca alle ore 21. Prima giornata di Conference che si concluderà Giovedì 11 dicembre, 6 giornate in tutto. Contro i cechi Pioli al debutto nella competizione che ha visto i toscani fra le prime 4 per 3 anni di fila. Senza Kean tocca a Piccoli sostituirlo accanto a Gudmundsson. La Fiorentina ha vinto le ultime 2 partite in competizione europea. Indisponibili Sohm, Kouame, Lamptey.