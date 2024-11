Trionfo di Bagnaia al MotoGP Malesia. Annullato il primo match point di Jorge Martin (secondo) ma il titolo iridato è comunque solo rinviato al prossimo ed ultimo appuntamento. Lo spagnolo ha già in tasca il titolo. Terzo Enea Bastianini.

GARA SPETTACOLARE

Il duello Bagnaia-Martin è stato esaltante. Sul circuito di Sepang, gara valida per la penultima tappa del calendario di MotoGP, i due rivali hanno messo in scena un duello spettacolare almeno nella prima parte della gara: 11 sorpassi spettacolari. Poi Martin si è placato e razionalmente ha pensato alla classifica che lo mette al riparo da ogni pericolo con 24 punti di margine sull’azzurro in classifica generale.

Partenza subito feroce. Prima fila della griglia con la Pole di Pecco, secondo Martin, terzo Alex Marquez. Dietro in seconda fila: Morbidelli, M. Marquez e Bastianini. In luogo dei 20 giri previsti, se ne sono disputati 19 a seguito di un incidente nella prima tornata che ha causato la bandiera rossa ed ha portato alla ripartenza della gara.

Bagnaia è rimasto in testa dall’inizio alla fine e ha centrato la decima vittoria dell’anno raggiungendo quota 28 successi in carriera nella classe regina e 38 complessivi nel Moto Mondiali prendendo in considerazione anche Moto 2 e Moto 3.

Il torinese del team ufficiale Ducati si è inventato una gara capolavoro. Indimenticabili i primi 3 giri con una lunga serie di sorpassi e controsorpassi al limite. Poi Pecco ha fatto il vuoto grazie ad un passo strepitoso. Nelle battute finali il campione iridato in carica ha gestito il vantaggio accumulato sullo spagnolo del team Pramac, resistendo fino al traguardo nonostante l’utilizzo della gomma soft anteriore.

Secondo posto per Jorge ( il decimo del 2024), comunque molto prezioso, che gli permette di conservare un margine di 24 punti su Bagnaia, in attesa dell’ultimo round in programma tra due settimane presumibilmente a Barcellona ( l’ufficialità e attesa nei prossimi giorni). Podio completato in terza posizione da Enea Bastianini che ha usufruito della caduta di Marc Marquez ( poi 12esimo) pagando però un distacco pesante dai primi due.

ORDINE DI ARRIVO

1. Bagnaia 2. Martin 3. Bastianini 4. Alex Marquez 5. Pedro Acosta 6. Fabio Quartararo 7. Vinales 8. Rins 9. Bezzecchi 10. Augusto Fernandez 11. Zarco 12. Marc Marquez 13. Aleix Espargaro 14. Morbidelli 15. Luca Marini.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

1. Martin punti 485 2. Bagnaia 461 3. Marc Marquez 369 4. Bastianini 368 5. Pedro Acosta 209 6. Binder 206 7. Vinales 189 8. Di Giannantonio 165 9. Morbidelli 161 10. A. Marquez 155.