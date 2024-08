Si chiama Kim Ye-Ji e sta letteralmente facendo impazzire internet, non solo per le sue doti sportive ma anche per il suo stile unico e la compostezza glaciale. Kim Ye-ji, tiratrice sudcoreana di 31 anni, è diventata una star delle Olimpiadi di Parigi 2024 con la sua performance straordinaria, conquistando la medaglia d’argento nella pistola da 10 metri. La tiratrice è diventata un’icona di stile e bravura, tanto da attirare l’attenzione di Elon Musk, che l’ha proposta per “un ruolo in un film d’azione”.

Kim Ye-ji, performance eccezionale alle Olimpiadi

Kim Ye-ji ha debuttato alle Olimpiadi con un’impressionante vittoria d’argento nella competizione di pistola da 10 metri. A 31 anni, ha coronato il suo sogno olimpico dimostrando una precisione e una calma straordinarie. Il suo volto impassibile e la grazia innata hanno fatto di lei una figura iconica di questi Giochi. La sua compostezza sotto pressione, unita a un controllo impeccabile dei movimenti, ha fatto impazzire il pubblico.

Non è solo la sua abilità sportiva a renderla speciale. Kim Ye-ji ha un look distintivo che la fa risaltare tra gli atleti olimpici. Occhiali da tiro su misura, un cappellino da baseball, il grosso elefantino di peluche che tiene nella mano libera durante le competizioni. In molti si sono chiesti il motivo di questo dettaglio tenero, e come lei stessa ha detto si tratta di un omaggio alla sua figlia di cinque anni, un modo per sentirsi vicina a lei anche in mezzo alla tensione della competizione.

La notorietà di Kim Ye-ji ha raggiunto livelli mondiali quando Elon Musk ha espresso il suo entusiasmo per l’atleta sudcoreana. Musk ha commentato sotto un video virale della sua vittoria ai Mondiali di tiro a Baku, suggerendo che Kim sarebbe perfetta per un film d’azione. “Dovrebbe essere scelta per un film d’azione. Non è richiesta alcuna recitazione!”, ha scritto Musk, evidenziando come la sua naturale freddezza e la presenza scenica la rendano ideale per il grande schermo.

Le Olimpiadi non sono ancora finite per Kim Ye-Ji

Le Olimpiadi non sono ancora finite per Kim Ye-ji. A Parigi, è pronta a competere nel suo evento preferito, la pistola da 25 metri. Oggi 2 agosto si è qualificata per le finali programmate per domani 3 agosto 2024. Le aspettative sono alte, e molti già la considerano la favorita per l’oro. La sua fredda determinazione e la straordinaria abilità lasciano pochi dubbi sulla sua capacità di eccellere nuovamente.