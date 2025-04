Per Jannik Sinner arriva la reazione clamorosa: cosa ha fatto il tennista dopo che gli è arrivata la notizia

Manca sempre meno tempo. Jannik Sinner ormai vede il traguardo: ancora due settimane e il tennista italiano potrà tornare a giocare. Appuntamento a Roma per il Masters 1000 davanti al pubblico di casa, dopo tre mesi in cui il tennis non è stato al centro del suo mondo.

Un’assenza forzata, causa squalifica, che ha consentito al numero 1 al mondo di dedicarsi anche ad altro. Lo ha detto anche il coach Vagnozzi che in questi mesi di sospensione, il focus è stato su altro ed, infatti, Sinner ha potuto dedicarsi anche agli amici. Il ‘circolo’ con Giovinazzi, Pier Guidi e Ciccone lo ha accompagnato: non soltanto sci e serate insieme, ma anche sport con kart e ciclismo che hanno fatto sì che il campione di San Candido potesse pensare ad altro oltre alla squalifica.

Ecco, proprio gli amici di Sinner hanno vissuto un weekend da assoluti protagonisti: Giovinazzi e Guidi hanno trionfato con la Ferrari nella 6 ore di Imola e all’appuntamento ha risposto presente anche Giulio Ciccone vincendo la prima tappa del Tour of the Alps. Un successo che rompe un digiuno lungo due anni e che è stato anche il pretesto di un simpatico botta e risposta proprio con il tennista italiano.

Sinner, Ciccone vince e replica: “Ci sono riuscito anche io”

Grande esultanza per Ciccone che è riuscito a tagliare il traguardo per prima, non trattenendo la gioia: occhiali da soli lanciati al pubblico che gli sono costati però una multa con 250 franchi svizzeri e una penalizzazione di 15 punti nel ranking.

Una scelta che ha fatto infuriare il team manager della Lidl-Trek, Luca Guercilena, che ha sbottato nel post gara: “Senza parole! Lavoriamo molto per dare emozioni ai tifosi ma le istituzioni stanno uccidendo tutto. Tutto ciò è molto triste per il nostro sport“. Capitolo multa a parte, Ciccone ha parlato anche di Sinner dopo il trionfo ed ha svelato lo sfottò che gli aveva rivolto il tennista: “Mi diceva che ero l’unico, nel gruppo di amici, che non aveva vinto ancora quest’anno. Ecco, ora ho vinto anch’io: siamo pari“.

Il ciclista ha poi aggiunto: “È bello e importante avere amici come loro, che sanno cosa vuol dire sacrificarsi così tanto a livello sportivo. Ci sproniamo a vicenda“. Un rapporto di grande amicizia che ha spinto anche Sinner ad esultare: “Mamma miaaaa” la frase postata in una storia Instagram dove c’è la foto di Ciccone che taglia il traguardo braccia al cielo.