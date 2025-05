L’ultima ora che riguarda Jannik Sinner è sconcertante: i fan restano sconvolti dopo la rivelazione più inaspettata

Rieccolo, con tutto il suo talento da sprigionare. Jannik Sinner è tornato e lo ha fatto come meglio forse non poteva. Finale a Roma, sconfitto solo da Alcaraz, ora terzo turno (almeno) al Roland Garros dopo aver battuto due beniamini di casa senza particolari grattacapi.

Ora si inizierà a fare sul serio e l’obiettivo per il numero 1 al mondo non cambia: arrivare fino in fondo e magari portare a casa uno dei due Slam che ancora manca nella sua bacheca. Per farlo dovrà battagliare con Alcaraz, ma non soltanto lui. Zverev e Djokovic sono due potenziali ostacoli verso la finale e servirà il miglior Sinner per riuscire nell’intento di arrivare in fondo. Servirà anche migliorare la condizioni fisica che, dopo tre mesi di squalifica, non può ancora essere ottimale. Già, la squalifica. Sembra ormai il passato, ma i suoi effetti sono ancora ben presenti. Proprio sui tre mesi di sospensione arrivano dichiarazioni che lasciano di stucco.

Sinner, Marcora racconta i tre mesi di stop

A parlare è Roberto Marcora, ex tennista professionista, arrivato fino alla 150esima posizione nel ranking. Il suo nome è diventato noto al grande pubblico soltanto dopo le sue dichiarazioni relative alla squalifica di Sinner.

È lui, infatti, il giocatore non più professionista che ha aiutato Sinner ad allenarsi durante la squalifica e lo ha raccontato al podcast di Tennistalker. Il 35enne ha così spiegato che per potersi allenare con il campione di San Candido è stata presentata una richiesta alla Wada che ha dovuto controllare che Marcora avesse effettivamente smesso di gioca.

“La Wada si è presa un po’ tempo per verificare che non fossi più in attività, la mia ultima partita ufficiale era stata Indian Wells 2023. La ratio della regola – spiega l’ex tennista – sarebbe che uno squalificato come Sinner non può aiutare nessun giocatore in attività a preparare altri tornei in futuro, quindi una volta che ho detto sì è come se fossi stato squalificato anche io“. Ottenuto il via libera, sono iniziati gli allenamenti: “Li abbiamo fatti in una villa privata in Costa Azzurra. Ci sentivamo un po’ clandestini – la sua ammissione- anche se tutto quello che facevamo era regolare“.

Ora la squalifica per Sinner è alle spalle e c’è il Roland Garros davanti da provare a vincere e Marcora è ottimista sul resto della stagione del 23enne di San Candido: “Il lungo stop avrà benefici alla lunga nella stagione“.