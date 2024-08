Un video ‘proibito’ è stato rubato in un locale: la reazione del campione ha sconvolto tutti

Il campione non gradisce il video rubato in un locale ed ha una pesante reazione: le immagini mostrano tutto.

Una festa in una discoteca, un telefonino che spunta e ti punta. Basta poco a perdere le staffe e far diventare una serata di divertimento un nuovo caso. Basta poco, soprattutto se sei un campione affermato che sta vivendo per uno dei momenti più complicati della carriera. Victor Osimhen sta attraversando proprio uno di quei momenti difficili che un calciatore non vorrebbe mai vivere.

Lo scudetto è ormai lontano a Napoli e con le delusioni della scorsa stagione, il nigeriano – come tutta la squadra partenopea – è passato dall’essere un eroe a diventare un flop o quasi per il pubblico azzurro. Lui più degli altri visto che a Napoli non ci vuole più stare. La situazione calcistica del bomber, simile a quella di Chiesa scaricato dalla Juventus, è chiara nella sua complessità.

Il rinnovo firmato lo scorso dicembre era il preludio ad una cessione molto remunerativa per la società. Centotrenta i milioni di euro della clausola che da tesoretto si stanno però trasformando in trappola. Nessuno li vuole spendere per Osimhen che ha così trascorso l’estate da separato in casa.

Niente amichevoli, niente partitelle, un’attesa snervante che incide sulla sua forma fisica, ma anche se non soprattutto sul suo morale. A testimoniarlo c’è un video diventato virale sui social che mostra la reazione scomposta del campione nel corso di una festa in un locale.

Osimhen furioso: il video non gli va giù

Victor Osimhen è in un locale a Coroglio, sta festeggiando con amici e alcuni compagni di squadra il compleanno di Cajuste, centrocampista svedese in odore di trasferimento in Premier League. La sua presenza non passa certo inosservata e così, come spesso succede quando un calciatore è notato in un locale, ecco che qualcuno impugna uno smartphone ed inizia a fare un video.

Immagini assolutamente normali, senza nessuna scena ‘compromettente’ anche perché Osimhen ormai non rientra nei piani di Conte e non è stato convocato dall’allenatore per la sfida di coppa Italia contro il Modena. Immagini che però il calciatore non vuole siano girate. Così, quando si accorge di essere ripreso, si infuria: il video mostra Osimhen che si fa largo tra gli altri ospiti del locale e si dirige verso chi ha lo smartphone mano

🔴Attimi di tensione in discoteca con #Osimhen che reagisce e strappa il telefono ad un tifoso che lo stava riprendendo pic.twitter.com/S6ksBYgm6Q — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 12, 2024

Lo sguardo dice tutto dell’insofferenza del nigeriano che sembra strappare tra le mani del malcapitato il telefono, mentre lo invita a smettere di filmare. Una scena divenuta virale sui social e che testimonia il momento particolare vissuto dal numero 9 azzurro. Un momento carico di tensione e insofferenza che è sfociato in una reazione veemente per un innocuo video.