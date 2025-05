L’olandese Casper Van Uden, 23 anni, alfiere del team del Paesi Bassi Picnic PostNL, ha vinto con una volata esplosiva la quarta tappa del Giro d’Italia; primo sul traguardo di Lecce. Il tulipano ha messo nel sacco tutti i favoriti come Kooij (secondo) e Pedersen (quarto) e Bennett (settimo).

Tripletta olandese nella capitale del Salento. Van Uden ha beffato tutti approfittando della mancata compattezza dei treni dei big scegliendo il timing perfetto per lo sprint. Classifica generale immutata: il danese Pedersen è sempre in maglia rosa, seguito da Roglic (+0.07), Vacek (+0.14), Mc Nulty (+0.21), Del Toro (+0.22). Primo degli italiani Antonio Tiberi, ottavo a soli 34” dal leader.

Prima tappa in Italia

Dopo la tre giorni albanese e il riposo di lunedì 12 (necessario per agevolare lo spostamento della Carovana dall’Albania alla Puglia), il Giro è ripartito martedì 13, con la quarta tappa di 189 chilometri, la prima in Italia: da Alberobello a Lecce. Una frazione senza eccessive difficoltà. Soltanto 800 metri di dislivello con lo Sprint Red Bull di Ostuni al chilometro 84. Il resto una passeggiata fino all’ingresso di Lecce, cioè a 24 chilometri dal traguardo.

La Carovana si è tuffata nel circuito finale di circa 12 chilometri. prima di transitare sull’arrivo e affrontare un giro completo. Al via erano presenti 182 corridori di cui 48 italiani con Pedersen in rosa e Vacek in bianco. La maglia bianca premia il leader della classifica dei giovani (nati dopo il primo gennaio del 2000). Vacek alla partenza, terzo in classifica, ha indossato la maglia bianca attesa tra i giovani anche perché chi la veste per un giorno guadagna 750 euro. Il ciclista ceco della Lidl-Trek è la sorpresa delle prime tre tappe.

Gara vivace nel finale

Partenza alle 13-11 e dopo mezz’ora la Carovana incontra l’unica e modesta asperità di giornata, la salita di Putignano (0.9 chilometri al 6.1 per cento, quarta categoria). Lo spagnolo Francisco Munoz del team Polti VisitMalta, 23 anni, guida la corsa con un cospicuo vantaggio. Ma a 55 chilometri dal traguardo viene ripreso. Gruppo compatto. Comincia un’altra corsa. A 22 chilometri dall’arrivo il gruppo entra nel circuito finale (insidioso) nella capitale del Salento tra due ali di folla. È bagarre. Primo passaggio sul traguardo ai -11,7 chilometri dalla linea d’arrivo. Suona la campana. Andatura impressionante tra rotonde, restringimenti, spartitraffico. Ultimi cinque chilometri a 58 km/h. Spallate a 62 km/h. Volatona lunga dominata da Van Uden. Una sorpresa.

L’ordine di arrivo

1. Van Uden in 4h02’21”. A seguire, ovviamente tutti con lo stesso tempo: 2. Kooij, 3. Zijlaard, 4. Pedersen, 5. Kante, 6. Groves, 7. Bennett, 8. Magnier, 9. Turner, 10. Moschetti.