ROMA – Verratti finisce nell’occhio del ciclone per il rosso ingenuo rimediato nella sfida tra Psg e Real Madrid nel secondo tempo. La stampa francese è impietosa nei giudizi sul centrocampista italiano, e sui social i tifosi del Psg lo criticano aspramente. Uno di loro gli ha augurato di andare a giocare nel Livorno. Il club amaranto ha risposto su twitter: “Se vuoi, noi ti aspettiamo!”. Chissà se avrà strappato un sorriso a Verratti, che potrebbe comunque tornare in Italia a fine stagione. In passato è stato corteggiato da tanti club, su tutti Juventus, Napoli e Roma.