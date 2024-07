Via all’effetto domino per 100 milioni: ecco tutti i nomi

L’affare chiuso dà il via all’effetto domino: intreccio da 100 milioni sul calciomercato, tutti i nomi coinvolti

L’affare che dà il via all’effetto domino sta per chiudersi: mancano ormai i dettagli e l’intreccio da 100 milioni di euro prenderà vita, andando ad animare l’estate del calciomercato. Coinvolte la Premier League, la Serie A e anche Ligue 1 e Bundesliga.

Tutto parte da uno dei talenti del nostro campionato: Riccardo Calafiori all’Arsenal è ormai un affare fatto dopo una lunga attesa. La Juventus ci ha provato, fino a qualche settimana fa la destinazione del 22enne sembrava dovesse essere proprio il club bianconero, poi però è cambiato tutto. Le richieste del Bologna, 50 milioni di euro, hanno raffreddato l’interesse di Giuntoli e l’Arsenal ha avuto la strada spianata.

Dopo qualche giorno di pausa, i due club sono tornati a parlarsi ed ora l’affare ha imboccato il rettilineo finale: operazione da 50 milioni di euro che farà partire l’effetto domino per i difensori. Con Calafiori – obiettivo principale di Thiago Motta per la difesa – in partenza per Londra, la Juventus sarà libera di affondare senza preoccupazioni sull’obiettivo ‘alternativo’, quel Jean-Clair Todibo che ha già detto sì ai bianconeri.

Prima però c’è la necessità di fare cassa per Giuntoli e il primo ad essere ceduto potrebbe essere proprio un difensore. Al gate partenze dell’aeroporto di Torino c’è, infatti, Huijsen, escluso anche dal ritiro in Germania della Juve: il segnale che la cessione è l’unica soluzione possibile.

Calafiori-Arsenal, via all’effetto domino: intreccio da 100 milioni

Non rientra nei piani bianconeri il 19enne spagnolo, che però ha numerose pretendenti in giro per l’Europa. La sua valutazione è intorno ai 20 milioni di euro: il Paris Saint-Germain ci pensa da tempo, in Germania lo seguono Stoccarda e Wolfsburg, lui vorrebbe una piazza di primo livello e potrebbe essere accontentato nei prossimi giorni.

La sua cessione porterebbe nelle casse juventine parte dei soldi necessari a regalare un nuovo difensore a Thiago Motta. Il nome individuato da Giuntoli è, appunto, Todibo del Nizza: il calciatore ha già detto sì ad un contratto di cinque anni ed ora si tratta con la società francese per trovare un accordo. Si parte da una valutazione alta, i rossoneri chiedono tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma la trattativa è destinata a chiudersi intorno ai 30 milioni.

L’arrivo del 24enne francese a Torino sarà il tassello finale dell’effetto domino che partirà con l’ufficialità di Calafiori all’Arsenal. Il giro di difensori da 100 milioni sta per incendiare il calciomercato europeo.