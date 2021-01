Il sindaco di Roma Virginia Raggi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby Lazio-Roma di questa sera. La prima stracittadina, al tempo del Covid, che non vedrà tifosi sugli spalti.

Virginia Raggi e il derby, il suo ricordo

“Sarà una sfida bellissima che farà bene alla città in un momento come questo. Da che ho memoria, qualsiasi cosa succeda, il derby prende tutti. Le battute, gli sfottò, le scaramanzie ci sono sempre. Gli animi si stanno infervorando. Il calcio penso che ci faccia staccare la spina dai problemi quotidiani. È come se i romani mettessero ciascuno un pezzo di sé nella partita. Lo sport sano serve a ciò. Il resto non è sport e inquina tutto”.

La Raggi ricorda l’atmosfera che si viveva in città prima della sfida: “Già alle elementari si respirava un clima di sfottò, perché a Roma si comincia presto. Dal vivo, poi, ne ho visti diversi e sono stati sempre emozionanti. Quelli a cavallo del 2000, tra l’altro, valevano lo scudetto. Mio marito, inoltre, è tifoso della Lazio e anche a casa ci si prepara: alcune cose si possono dire, altre no. Alcuni amici li possiamo sentire, altri no. Insomma, è un rito“.

Infine le viene chiesto un pronostico sul derby. “Scherza? Non si fa mai. Spero che Lazio e Roma da qui a 10 anni riusciranno a vincere più d’uno scudetto ciascuno” conclude la sindaca.

Virginia Raggi e quella “simpatia” per la Lazio: “Quando ero più giovane andavo in curva”

“A casa Severini-Raggi di calcio ne parliamo quando la Lazio vince, quindi spessissimo – disse la sindaca di Roma nel marzo del 2019 ospite della trasmissione “Quelli che hanno portato il calcio a Roma” su Radiosei -. Mio marito e mio figlio sono laziali e io sono una forte simpatizzante della Lazio. All’ultimo derby abbiamo esultato tutti. Quando ero più giovane andavo in curva. Spesso mi concentravo più sugli spalti, che sulla partita”. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)