Mentre in casa Inter si discute ancora del “like” di Marcus Thuram al post di Calhanoglu — una replica indiretta alla polemica avviata da Lautaro Martinez a Charlotte — alla Juventus esplode un nuovo caso social, stavolta con protagonista Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha infatti messo “mi piace” a un commento pubblicato da Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, dopo la vittoria per 1-0 contro i bianconeri agli ottavi di finale. La rete decisiva è stata siglata da Gonzalo Garcia.

Bellingham, che affronterà ora ai quarti il Borussia Dortmund, ha esultato con un post: “Next stop i quarti di finale. Gran vittoria”. Tra i tanti like ricevuti, è spuntato quello proprio di Vlahovic, rimasto in panchina per tutta la durata della partita. Il gesto ha immediatamente scatenato la rabbia dei tifosi juventini.

Situazione contrattuale tesa e futuro incerto

Il like di Vlahovic ha acceso la miccia su una situazione già tesa. L’attaccante serbo non è più al centro del progetto tecnico della Juventus e ha visto il suo spazio ridursi notevolmente. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, dal primo luglio è entrata in vigore una clausola che prevede un ingaggio di 12 milioni di euro netti per la stagione in corso — una cifra giudicata insostenibile dalla dirigenza bianconera.

Nonostante le pressioni e i tentativi di cessione, Vlahovic ha espresso l’intenzione di restare fino alla scadenza per poi liberarsi a parametro zero. Questa posizione ha rischiato di rallentare il mercato in entrata della Juventus, ma nelle ultime ore il club ha accelerato per il suo possibile sostituto: Jonathan David. L’attaccante canadese è ormai vicinissimo alla firma, con la trattativa che si sarebbe chiusa nella notte.