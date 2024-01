Volley, quarta Coppa Italia per il Perugia, in finale ha battuto 3-1 il Monza all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Stagione magica per gli umbri.

Volley, pronostico rispettato. Il Perugia, campione del mondo di Volley, ha vinto pure la Coppa Italia, edizione n. 46.

Una vittoria che porta in particolare 4 firme: Plotlytskyi implacabile in attacco, Fabio Gualberto che ha giocato un grande match al centro; Semenyuk che ha confermato il suo grande momento di forma con una partita molto concreta. Infine Giannelli in cabina di regia.

Niente da fare per il Monza che comunque è stato all’altezza della squadra favorita. Perugia ha vinto in rimonta la finale di Coppa Italia con il punteggio di 3-1.

Questi i parziali: 22-25,25-21,25-15,25-23. In una domenica indimenticabile gli umbri hanno vinto la quarta Coppa Italia, terzo trofeo stagionale. Nell’albo d’Oro della Coppa Italia succede al Piacenza ma ripete i successi ottenuti nel 2018,2019 e 2022.

Esce a testa alta il Monza che in queste Final Four si è concessa il lusso di battere la capolista Trento con un 3-2 significat: 11 muri, 6 battute vincenti sugli scudi un grande Loeppky 21 punti e Galassi 16, Szwarc 16 , Mara 13. Il Perugia è arrivato in finale battendo 3-2 Milano, la Milano del coach Porro. La squadra di Lorenzetti ha brillato soprattutto con Ben Tara (21), Semeniuk (18), Plotnytskyi (19).

IL MOVIMENTO VOLLEY CRESCE

La conquista della finale di Coppa Italia da parte del Monza ha un significato profondo per l’intero movimento pallavolistico italiano. Per la prima volta il Monza ha giocato un titolo maschile entrando con merito nella élite del movimento.

La Coppa Italia, come dice Paolo Bartezzaghi “ è un territorio di elezione per le novità, le sorprese, come lo scorso anno con la straordinaria vittoria di Piacenza che ha eliminato in semifinale Perugia , imbattuta da 33 partite fino a quel momento.

Il fascino e l’imprevedibilità della partita secca si è confermato una volta di più. Non conta chi è in testa al campionato e chi è settima . Essere più forti e favoriti spesso è più un peso.” Il Perugia ha ribaltato tutto questo.

UNA MARATONA PER AVERE LE FINALISTE

All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno ( Bologna) si sono giocate 2 semifinali maratona: le 2 gare concluse al tie break sono durate rispettivamente 119 e 117 minuti. In totale 4 ore e 6 minuti. Applausi al Perugia la sua serie di successi in stagione; successi iniziati con la SuperCoppa proseguita con il Mondiale per Club e ora con la Coppa Italia. Ora per gli umbri l’attenzione si sposta sul campionato dove sono al secondo posto