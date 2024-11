Wanda, la scollatura fa paura: tutte le reazioni

L’ormai ex moglie di Mauro Icardi continua a far parlare di sé: l’ultima, provocante, foto scatena la reazione dei fan

È un periodo particolarmente intenso per Wanda Nara, sia dal punto di vista professionale che, soprattutto, da quello privato.

Le cronache sono piene dei dettagli dell’ultimo scontro con Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray ed ormai prossimo a diventare suo ex marito. La coppia si è separata da tempo, ma il loro rapporto negli ultimi giorni è andato peggiorando. Dall’Argentina rimbalzano indiscrezioni su una accesa discussione avvenuta tra i due, con il calciatore che avrebbe impedito alla donna di accedere ad una delle case di proprietà della ex coppia.

La risposta di Wanda Nara è stata pesante: la showgirl ha, infatti, denunciato Icardi per violenza di genere e per la presunta scomparsa di 70mila dollari. Una scelta che lo stesso attaccante, attualmente fermo per infortunio, ha commentato con alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Socios Delspect’: “È un’esagerazione di Wanda, non ho usato alcun tipo di violenza – le sue parole sulla vicenda –. Lei riporta tutto ai media e distorce le cose a suo favore“.

Una vicenda complicata che finirà ora in tribunale dove a breve ci sarà anche l’udienza per il divorzio, ma intanto la separazione della coppia tiene banco anche sui social. Lì dove Wanda Nara è un’autentica regina, con i suoi quasi 17milioni di follower su Instagram.

Wanda Nara, décolleté provocante: tifosi scatenati

Proprio su Instagram la conduttrice argentina ha pubblicato una serie di scatti provenienti dalla sua ultima fatica professionale, la conduzione di Love is Blind.

Le fotografie mostrano Wanda Nara in tutta la sua provocante bellezza e un’immagine è un primo piano del lato A della presentatrice argentina. Uno scatto che rapisce i fan, ma scatena anche i critici e al centro dei commenti c’è, neanche a dirlo, proprio la rottura con Mauro Icardi. Come capita ormai sempre da quando il centravanti si è trasferito in Turchia, i tifosi del Galatasaray hanno preso di assalto il profilo della donna e non certo per farle i complimenti.

Numerosi quelli che commentano affermando di stare dalla parte di Icardi, qualcuno tira in ballo anche il precedente matrimonio con Maxi Lopez: “Ti conosciamo Wanda, stai facendo lo stesso scandalo che hai fatto a Maxi – scrive un utente – ma con quest’ultimo le cose non finiranno bene“. Un altro poi chiarisce che “Mauro Icardi è sempre il migliore e non è stato lui a perderti, ma tu hai perso lui“.

Tanti i commenti di questo tipo e per una volta il prorompente lato A di Wanda Nara sembra passare in secondo piano, con la donna travolta dalle critiche per le ultime vicende personali.