Wanda Nara, ennesimo ribaltone: la notizia è appena arrivata

Per la showgirl argentina arriva ancora un colpo di scena: la situazione ora è completamente cambiata

Un nuovo amore nella vita di Wanda Nara: la showgirl argentina, che da qualche mese ormai si è separata da Mauro Icardi, ha annunciato la sua relazione con L-Gante, rapper argentino con il quale ha trascorso qualche giorno in Brasile.

Le indiscrezioni sulla relazione tra Nara e L-Gante si rincorrevano da tempo e da Rio De Janeiro è arrivato il post che ha ufficializzato la loro relazione, mandando su tutte le furie Icardi. Il bomber del Galatasaray ha sperato fino all’ultimo di poter tornare insieme all’ormai ex moglie, ma i suoi tentativi sono andati a vuoto. Nelle ultime settimane si è più volte sussurrato di un riavvicinamento, di un possibile ritorno di fiamma: indiscrezioni smentite in maniera clamorosa dai fatti.

Anzi, non soltanto Wanda Nara ha iniziato una relazione con L-Gante, ma le indiscrezioni stanno già parlando di una possibile gravidanza, una notizia che il rapper ha smentito anche se non in maniera netta (“non credo” la sua risposta ai giornalisti). Vera o falsa che sia, la certezza è che il gossip sul presunto stato di attesa della conduttrice sudamericana ha fatto infuriare ancora di più l’ex marito che, approfittando dell’infortunio che lo terrà a lungo fuori dal campo, è volato in Argentina dove le cose non sarebbero andate bene.

Wanda Nara e Icardi ai ferri corti: litigio per le figlie

Il viaggio di Icardi in Sudamericana non aveva come fine quello di sistemare le cose con Wanda Nara, ma di poter portare con sé in Turchia le figlie, Isabella e Francesca. Proprio questa intenzione avrebbe fatto nascere una discussione con la donna, almeno stando a quanto riferito dal giornalista Pepe Ochoa.

Stando al racconto del cronista, infatti, Wanda Nara rientrata dal viaggio in Brasile si sarebbe recata presso lo Chateau Libertador dove i due hanno un appartamento in comune. Qui le cose sarebbero precipitate, tanto che si racconta di tensione altissima e urla tra i due. Secondo Ochoa la pesante discussione sarebbe nata proprio perché il calciatore avrebbe espresso il desiderio di portare con sé le due figlie.

Il rapporto tra i due sembrerebbe ormai deteriorato e a complicare la situazione anche la recente mossa social di Wanda Nara che ha pubblicato gli screenshot della conversazione di qualche settimana fa nella quale Icardi le chiedeva di tornare insieme. Un ‘colpo basso’ per l’attaccante che ora è pronto ad andare allo scontro totale con la ex moglie.