Wanda Nara incastrata dal riflesso: le immagini sono assurde, il dettaglio cattura l’attenzione dei fan, è meravigliosa

Incantevole Wanda Nara. Non sono le notizie che arrivano sulla sua burrascosa separazione da Mauro Icardi a cambiare la bellezza della showgirl argentina.

Negli ultimi giorni sono uscite notizie sul suo stato di salute, con alcune storie pubblicate per smentire chi parlava di una sua messa in scena e per spiegare di aver subito un’operazione al seno per problematiche connesse alla salute. Tutto questo però non le ha impedito di continuare a postare immagini super sensuali sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Foto che hanno fatto rumore e che hanno letteralmente mandato in visibilio i fan quelle postate qualche settimana fa da Wanda Nara che ha fatto ancora una volta ‘scandalo’. Non importa quel che fa, la bella presentatrice argentina ha la capacità di prendersi comunque la scena e di far parlare di sé. Così finisce sui giornali per la lite con Icardi, con tanto di filmato divenuto virale sui social. Ma prende le prime pagine anche per la storia con L-Gante. E poi ci sono le foto che pubblica: ad ogni scatto è un tripudio di mi piace e commenti.

Wanda Nara senza reggiseno: la foto allo specchio è hot

Quasi 700mila mi piace, oltre undicimila commenti: sono i numeri di una delle ultime pubblicazioni su Instagram di Wanda Nara, dal tasso erotico decisamente elevato.

La donna si è immortalata davanti allo specchio in bagno: soltanto una vestaglia a coprire (non troppo) le sue prorompenti curve. Il seno è a malapena coperto e il riflesso allo specchio è sensualissimo. Inevitabile la pioggia di cuoricini per il post, così come i tantissimi commenti. “La Regina” è l’appellativo più spesso utilizzato dai fan di Wanda Nara per commentare le sue foto.

Nel post poi la donna parla della Turchia come di una sua seconda casa, come l’Italia, e promette di tornarci appena possibile. A Istanbul Wanda Nara ha vissuto qualche mese quando era ancora insieme a Mauro Icardi, la rottura tra i due ha poi segnato l’addio della showgirl che è stata anche presa di mira dai tifosi del Galatasaray, molto attivi sui social.

Questa volta però anche loro hanno dovuto mettere da parte l’ascia di guerra e godersi il clamoroso spettacolo offerto dalla conduttrice. Una visione paradisiaca, un’immagine che ha letteralmente mandato in tilt Instagram: Wanda Nara ha fatto ancora una volta centro.