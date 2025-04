Novità clamorosa su Wanda Nara dopo che il Tribunale ha deciso di bloccarle i social per trenta giorni: la risposta della showgirl scatena il caos

Non si ferma davanti a niente Wanda Nara. La showgirl argentina è protagonista ancora una volta sui social, con l’ultima vicenda che la vede coinvolta destinata a sollevare polemiche.

Nodo del contendere è, neanche a dirlo, la burrascosa separazione da Mauro Icardi. La ormai ex coppia è ai ferri corti da mesi e i due contendenti si fanno dispetti a vicenda. Nelle ultime settimane se ne sono viste di tutti colori tra accuse reciproche, attacchi social e liti con tanto di video divenuti virali. Una vicenda particolarmente complicata perché vede coinvolte anche due bambine, Francesca e Isabella.

Proprio loro sono al centro dell’ultima decisione del Tribunale argentino: stando a quanto stabilito dal giudice, Wanda Nara avrebbe ostacolato il ricongiungimento di Mauro Icardi con le sue figlie. Per questo motivo ha imposto anche la sospensione dei profili social della conduttrice per 30 giorni. Una decisione che ha fatto andare su tutte le furie Wanda che ha reagito in maniera clamorosa.

Wanda Nara apre Onlyfans: il motivo

Niente Tik Tok, niente Instagram ed allora ecco Onlyfans. È questa la decisione presa da Wanda Nara che, vista la decisione del tribunale di sospendere i suoi account social, ha pensato bene di aprire un profilo sulla piattaforma che offre contenuti, anche a luci rosse, a pagamento.

Ad annunciarlo è stata la stessa Wanda Nara con una storia su Instagram in cui spiega il motivo: “Io non cado mai, prendo la rincorsa – scrive la showgirl sudamericana – . Se non sarà qui a partire da oggi ci vediamo su Onlyfans“. Annuncio a cui ha fatto seguito l’apertura di un profilo in cui nella bio la 38enne argentina invita i suoi fan ad iscriversi: “Approfittatene, perché se mi chiudono Instagram, mi farò vedere più attiva che mai“.

La donna ha anche già pubblicato un post su Onlyfans spiegando i motivi della sua presenza in quella piattaforma. “Non so se chiuderanno i miei account o no – dice Wanda Nara –. Il mio avvocato ci sta lavorando, ma sarebbe molto ingiusto perché sono una delle mie principali fonti di reddito”. L’argentina rimarca come la scelta del Tribunale sia profondamente ingiusta perché “ho già firmato molti contratti“. Ma lancia anche il suo grido di battaglia: “Ci sono molte aziende che mi supportano e abbiamo contratti per tutto l’anno“. Insomma Wanda Nara passa già al contrattacco e il suo sbarco su Onlyfans promette scintille.