Rispuntano a galla i problemi tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la rivelazione è sconcertante, l’attaccante è stato umiliato

Wanda Nara e Mauro Icardi. Sempre loro, anche ora che non sono più coppia. I due argentini hanno messo fine al loro matrimonio e da qualche mese stanno portando avanti una guerra in tribunale senza esclusione di colpi.

Eppure, i due fino a qualche anno fa erano una sola cosa, tanto che proprio a causa della moglie Icardi fu costretto a lasciare l’Inter. Una separazione dolorosa quella dai nerazzurri per il bomber argentino, andare via da una società che ha sempre amato e in cui ha sempre fatto bene. Proprio l’esperienza in nerazzurro di Icardi è tornata a galla negli ultimi giorni a causa dell’ultimo libro pubblicato da Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale ed ex allenatore dell’Inter.

Fu proprio con lui in panchina che si consumò la rottura tra Icardi e la società, a causa delle dichiarazioni di Wanda Nara, allora moglie e agente dell’attaccante. Spalletti ne parla nel suo libro come di un “passaggio veramente critico“, ricordando le dichiarazioni della showgirl argentina in tv contro la squadra: “Fu devastante – ricorda – . Non avevo scelta, dovevo fare qualcosa per la squadra, dovevo proteggerla“. Nessuna possibilità di mediazione, nessuna possibilità di ignorare quanto stava accadendo: l’allenatore toscano racconta che dopo quanto accaduto c’era una sola cosa da fare, intervenire.

Wanda Nara-Icardi, Spalletti racconta: “Umiliante”

Il racconto di Spalletti è particolareggiato, ricorda tutti i dettagli di quanto accadde dopo le parole di Wanda Nara. Ricorda il pellegrinaggio nel suo ufficio di diversi calciatori della rosa, tutti per parlare della stessa vicenda: “Non si poteva far finta di nulla“.

E così la soluzione possibile era una sola: “Le scuse di Mauro Icardi. Non arrivarono mai. Il giorno dopo chiesi al capitano, davanti a tutti i compagni, di spiegare le parole di Wanda Nara. Di giustificarle in qualche modo“. Missione fallita perché l’attaccante spiegò che a parlare era stata la sua agente, non sua moglie: “Era impossibile gestire la situazione. Non c’era verso. Dovetti dirgli due cose, togliergli la fascia di capitano e darla ad Handanovic“.

La reazione di Icardi fu molto negativa, così iniziò a non voler giocare e Spalletti ricorda ancora: “Trovavo umiliante per tutti i tifosi nerazzurri dover mediare con un calciatore per convincerlo a indossare la maglia dell’Inter“. Una vicenda che ha portato poi all’addio dopo qualche mese, con ancora oggi i rimpianti di Icardi per quel che avrebbe potuto essere la sua storia in nerazzurro.