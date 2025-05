Wanda Nara manda in tilt Instagram con l’ultima gallery: scende la spallina ed il dettaglio non passa inosservato, è da infarto

È una Wanda Nara da infarto quella che incanta i propri follower con l’ultima gallery pubblicata su Instagram. Una serie di foto che esaltano le prorompenti curve della showgirl argentina e rispondono in maniera indiretta a quanto fa il suo ex marito Mauro Icardi.

L’attaccante del Galatasaray, infatti, nei giorni scorsi ha condiviso con i fan alcune foto di una breve vacanza a Miami con la nuova compagna, l’attrice e cantante China Suarez. Non una vacanza normale, ma quello che sembra a tutti gli effetti un fidanzamento ufficiale. La donna, infatti, ha postato sui suoi social una serie di foto in cui mostra la serata speciale che Icardi le ha preparato con tanto di palloncini a forma di cuore e petali di rosa sparsi. In particolare un selfie ha calamitato l’attenzione: il calciatore e la sua nuova compagna appaiono con tanto di fedine al dito, uno scatto accompagnato dal ‘Ti Amo’ e dall’emoji di un anello.

Possibile fidanzamento ufficiale al quale Wanda Nara ha risposto in maniera quasi immediata nel corso di un’intervista al programma LAM, in onda su America TV: “Non ho bisogno di qualcuno che mi regali qualcosa. Tutti gli anelli li ho comprati con dignità e molti da sola. Io e le mie figlie non ci presteremo più al circo“.

Wanda Nara, cade la spallina: scatto caliente

Un riferimento che per tutti è stato molto chiaro, come chiarissima è stata la gallery pubblicata su Instagram: una serie di scatti nei quali Wanda Nara si ritrae in tutta la sua bellezza.

In una delle foto, la showgirl argentina è in bagno e si scatta un selfie: l’outfit è da capogiro con una minuscola canotta che fa fatica a contenere il lato A della donna. Una spallina poi le cade giù a rendere l’immagine ancora più sensuale. Inevitabili i commenti e i cuoricini: oltre trecentomila mi piace per Wanda Nara e migliaia di commenti, con complimenti che si sprecano.

La “regina” il commento più gettonato per quella che è a tutti gli effetti una delle regine dei social. Tanti i riferimenti anche a Mauro Icardi e China Suarez tra i commenti e tutti (o quasi) ovviamente dalla parte di Wanda Nara. Che ancora una volta su Instagram fa centro: il suo scatto ha conquistato tutti.