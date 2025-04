Wanda Nara continua a far discutere e la sua ultima gaffe hot non passa inosservata: il dettaglio diventa virale, impossibile non notarlo

Il tribunale ne ha ordinato la sospensione per trenta giorni, ma i social di Wanda Nara continuano ad essere attivi e i suoi 17 milioni di follower lo hanno notato.

Ancora una volta la showgirl argentina fa parlare di sé, con immagini molto provocanti e particolarmente apprezzate dai suoi fan. Instagram è il ‘regno’ principale della regina d’Argentina, come la chiamano i suoi follower quando le vogliono fare un complimento. La conduttrice, ormai ex moglie di Mauro Icardi, ha fatto scalpore nei giorni scorsi per aver aperto un profilo su Onlyfans.

Una decisione presa per contrastare la disposizione del Tribunale che ordinava la sospensione di trenta giorni dei suoi profili Instagram a causa della battaglia legale in corso con l’ex marito. “Se mi chiudono i social, ci vediamo su Onlyfans: sarò più attiva che mai” la promessa di Wanda Nara che ha provveduto anche a postare la sua prima foto, ovviamente super sexy.

Ma i suoi social, al momento, funzionano ancora ed è proprio su Instagram che la conduttrice argentina, attesa in Italia per i venti anni di Ballando con le Stelle, ha fatto una diretta con tanto di gaffe hot.

Wanda Nara fuori di seno: la gaffe è virale

Wanda Nara incorreggibile. Instagram è il suo regno ed è lì che, fin quando potrà, allieterà i suoi fan con contenuti da perdere la testa.

In una delle ultime dirette pubblicate su Instagram, la conduttrice sudamericana non si è accorta di un dettaglio che, invece, i fan hanno notato subito. Il reggiseno, infatti, non copriva alla perfezione il suo prorompente lato A e così una piccola parte di capezzolo era in bella mostra. Un dettaglio che sui social non è passato inosservato ed è stato subito intercettato dai fan che lo hanno reso virale.

Non la prima volta che Wanda Nara incorre in ‘errori’ di questo tipo ed anche in questo caso i fan hanno apprezzato e commentato. La showgirl continua, dunque, a far parlare di sé, mentre attende la decisione del Tribunale sull’effettiva sospensione dei suoi account social per trenta giorni. In quel caso ha già pronta l’alternativa con Onlyfans che si prepara ad avere un picco di visitatori. Nell’attesa scalda l’atmosfera con gaffe che mandano i estasi i fan.