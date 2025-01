La showgirl argentina, al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con Icardi, organizza una festa senza precedenti

Wanda Nara e Mauro Icardi, la guerra continua. I due ormai ex coniugi proseguono nella loro battaglia legale e non solo. Accuse reciproche, denunce, diffide, la showgirl e l’attaccante stanno dando il peggio che può offrire una coppia che è in fase di separazione.

A farne le spese anche le figlie dell’ormai ex coppia: Francesca e Isabella sono al centro di una disputa che non può non avere ripercussioni sulla loro crescita, tirate in ballo dagli stessi genitori. Non un grande spettacolo quello che stanno offrendo Nara e Icardi che di ‘spettacolo’ nel corso degli anni con il loro rapporto complicato ne hanno dato tanto.

Ora però dall’Argentina arrivano le immagini di una super festa che Wanda ha organizzato: una celebrazione particolare per la donna che ha voluto regalare una giornata speciale alla piccola Francesca in occasione del decimo compleanno che c’è stato lo scorso 19 gennaio. Tutto è stato documentato sui social con la presentatrice che ha pubblicato le foto della splendida sorpresa che ha voluto fare alla figlia.

Wanda Nara, festa speciale per la piccola Francesca

Un compleanno da ricordare per Francesca Icardi che è stata svegliata dalla mamma e dalla sorella più piccola con una colazione a letto con tanto di omaggio floreale e una sorpresa ‘felina’.

Wanda Nara, infatti, ha regalato alla figlia un gattino, Leon. Poi è arrivato il momento della festa, con la casa decorata di giallo, il colore preferito della festeggiata. A completare tutto una meravigliosa torta a piani, decorata con righe bianche e gialle e macarons. Ma non è finita qui perché la mamma ha voluto anche dedicare un toccante post su Instagram alla figlia.

Nel messaggio Wanda Nara definisce la piccola Francesca “la mia migliore amica, la mia anima gemella, la mia mini me“. Il post quindi continua: “Non avrei mai potuto immaginare una figlia così bella, una persona buona, dolce e con i valori più incredibili“. Quindi la showgirl ringrazia la figlia per gli insegnamenti che le ha dato e garantisce che dedicherà “ogni giorno per vederti felice“. “Non potrò evitarti i brutti momenti, la vita è questa – si conclude il messaggio, magari con un riferimento alla situazione che si sta vivendo in famiglia –, ma sarò sempre il tuo scudo e quella che cercherà di rendere questi momenti più belli“.

Per la piccola Francesca anche la giornata in un parco giochi da trascorrere con la famiglia e le amiche, ma con un’assenza che non è passata inosservata: il papà Mauro Icardi non era presente, un altro segnale di un rapporto ormai compromesso tra il calciatore e l’ex moglie.