Week-end sportivo con quattro eventi di livello internazionale. Sotto i riflettori: la Formula Uno sul mitico circuito dí Silverstone, il Tour de France al via da Lille, il tennis nel tempio di Wimbledon e il Mondiale di calcio per club negli USA. Un fine settimana per cuori forti, emozioni assicurate. A partire dall’Ingilterra.

Silverstone giardino di casa di Hamilton

Domenica si corre il GP di Gran Bretagna sulla leggendaria pista dí Silverstone (5.891 metri,52 giri, ore 16) E’ la dodicesima gara su 24 del Mondiale di F.1. Tutti a caccia della McLaren che sta dominando la stagione con Piastri (216 punti) e Norris (201). Solo terzo Verstappen (155). Quarto Russell (146).

Occhi puntati su Lewis Hamilton che a Silverstone ha vinto 9 volte (record ) e adesso ci vuole provare al volante della Ferrari, perché 13 gare di fila senza un podio (il suo nuovo record negativo) stanno diventando un peso insopportabilmente. Un incubo rosso.

Pogacar-Vingegaard, duello al Tour de France

Sabato parte da Lilla la corsa a tappe più importante del mondo: 21 frazioni, finale a Parigi il 27 luglio dopo 3.338,8 km e due soli giorni di riposo. La tappa inaugurale di sabato 5 di 184,9 km (andata e ritorno a Lilla) è per velocisti. Favoriti per il successo finale il campione del mondo Pogacar ed il danese Vingegaard vincitore di due Tour. Prevedibile uno spettacolare duello tra Tadej e Jonas, due che non si risparmiano mai.

Wimbledon, un sabato con Sinner

Il tornei di tennis inglese quest’anno regala sorprese. Ben 13 teste di serie eliminate al primo turno. Troppi tennisti sull’oro di una crisi di nervi, Zverev in testa. Non certo Sinner, apparso solido nonostante la recente sconfitta al Roland Garros dopo una maratona da cineteca con Alcaraz. Jannik affronterà lo spagnolo Pedro Martinez. Buono fin qui il bilancio della spedizione azzurra.

Mondiale calcio per club ai quarti

Fine settimana intrigante con incontri di cartello. Sabato, ad esempio, giocheranno alle 18 PSG-Bayern, alle 22 Dortmund-Real Madrid. Chi vince va alle semifinali che si disputeranno a New York (8-9 luglio ore 21).

Questo mondiale rimasto senza squadre italiane (Inter eliminata dalla Fluminense, la Juve sconfitta dal Real Madrid ) ha molti punti in chiaroscuro. Le squadre europee sono arrivate all’appuntamento stanche dopo una lunga stagione.

Già disputate negli States 56 partite, al netto di venerdì notte. L’ultimo a mollare è stato Simone Inzaghi, oggi allenatore della squadra emiratina Al Hilal. Il tecnico italiano ha puntato in attacco, per questa manifestazione, sui brasiliani Marcos Leonardo e Malcom. La finale si giocherà sempre a New York il 13 luglio.