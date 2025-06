Weekend sportivo ad alta velocità intensità agonistica ed emotiva. Fine settimana per cuori forti. Sotto i riflettori la Ferrari impegnata su due fronti (Montreal e Le Mans). Il calcio in scena da domenica al Mondiale per club (63 partite in 12 stadi di 11 città americane). E poi sabato sera si disputerà Gara-2 per lo scudetto del basket tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia.

Di scena anche il ciclismo con 2 eventi particolari: la Sportful Dolomiti Race ( al via in 4000 di una delle gare più dure d’Europa); parteciperanno 4.000 ciclisti di 36 Nazioni da Feltre a Feltre. Tra i corridori da segnalare il 3 volte iridato Sagan , 35 anni, e l’ex ct Paolo Bettini, 51 anni, olimpionico ai Giochi 2004. Il secondo evento ciclistico riguarda il Giro del Delfinato che domenica chiude le otto tappe preparatorie del Tour de France.

Gara palpitante con 4 fuoriclasse Remco Evenepoel, Vingegaard, Van Der Poel e Pogacar. Senza dimenticare il tennis: Sinner è partito per Le Halle dove prenderà parte al torneo sull’erba (16-22 giugno), rodaggio importante prima di calcare l’erba di Wimbledon.

Si sono invece fermati Musetti e Berrettini entrambi infortunati. Lorenzo comunque non vuole rinunciare a Wimbledon , il romano Matteo, che ha dato forfait al Quenn’s di Londra, spera di farcela; “Muso” ha già messo lo Slam londinese nel mirino.

La rossa dei due mondi

Weekend speciale per la Ferrari. In Canada la Rossa prova a risalire; in Francia la Ferrari 499 cerca il tris nella 24 Ore per entrare nella storia. Domenica si corre il GP del Canada sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal ( 4.361 metri, 70 giri). E’ la decima delle 24 gare del 2025. Si profila un duello tutto McLaren tra il leader Piastri (186 punti) e Norris (176). Atteso Hamilton che cerca il riscatto sul circuito dove ha vinto 7 volte.

Mondiale per club al via in America

Domenica sarà inaugurato il Mondiale per Club. La competizione calcistica che assegna il titolo di campione del Mondo. Partecipano le squadre vincitrici dei tornei continentali organizzati dalle sei confederazioni appartenenti alla Fifa. Il torneo si concluderà il 13 luglio al Metile Stadium di New York. L’Italia è presente con due squadre: Inter e Juventus. L’Inter debutta il 18 giugno contro i messicani di Monterrey, la Juventus il 19 contro la squadra principale degli Emirati Arabi (Al Ain). In capo un mix di veterani e giovani: due generazioni a confronto. Tra i veterani vanno citati Leo Messi (37 anni, 8 palloni d’oro), Sergio Ramos e Luka Modric.

Lo scudetto del basket

Virtus Bologna e Germani Brescia hanno giocato disputato Gara -1 è’ stata vinta dalla Virtus (90-87) in un Palasport bombato. Sabato sera, alle 20.30, si disputerà il secondo round. Gara-3 è in programma martedì prossimo a Brescia. Mattatore il georgiano Shengelia (29 punti alla prima ), ma il Brescia non demorde contando su un Bilan strepitoso e un coach come l’istrionico Peppe Poeta da Battipaglia, debuttante insieme alla sua squadra.

Il delfinato col poker d’assi

Le otto tappe del Giro del Delfinato si concludono domenica dopo una settimana ad alta intensità. Sugli scudi Rempco Evenepoel e il trio meraviglia: Pogacar, Vingegaard, Van Der Poel. La corsa francese, edizione 77, si conclude al Plateau de Mont- Cenis dopo 1.199 km. Pogacar ha vinto la prima tappa, Jonathan Milan la seconda, Ivan Romeo la terza. Poi è salito in cattedra Remo Evenepoel , 2 ori Olimpici ai Giochi di Parigi e 2 ori ai Mndiali su strada a Innsbruck. Finale al cardiopalma.