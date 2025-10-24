Weekend sportivo ad alta intensità: la serie A in campo dopo le tre Coppe europee, Formula Uno in Messico e la MotoGP in Malesia, la Coppa del Mondo di sci al via in Austria, il tennis a Vienna dove Sinner si è presentato con i genitori e la morosa. Ma questo weekend registra un evento filmico. Nel dettaglio.

Il mondiale dei taglia legna

Al via il campionato mondiale dei boscaioli; venerdì e sabato all’Allianz Cloud di Milano (il Palalido di piazza Stuparich) giganti di tutto il mondo si sfideranno, tra asce e tronchi, in sei specialità: con motoseghe da 80 cavalli o seghe a mano lunghe due metri. Show assicurato. In gara 120 atleti di 20 Paesi. I boscaioli non scherzano. La Nazionale italiana schiera 6 taglia legna di spessore provenienti da quattro regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino e Friuli. Li guida Michel Perrin, 28 anni, valdostano, campione d’Italia.

Serie A col big match Napoli-Inter

Ottava giornata di campionato spalmata in tre giorni. Si cominciò venerdì sera con Milan-Pisa e si finisce domenica alle 20.45 con un’altra partita di cartello: Lazio-Juventus. Al Maradona sabato alle 18 la squadra di Conte ospita l’Inter di Chivu. E domenica la Roma va nella tana del Sassuolo per dimenticare la batosta di giovedì sera all’Olimpico col Viktoria Plzen (1-2); Dybala,il migliore, non si è bastato..

Ferrari in Messico con Antonio Fuoco

Ultimi 5 GP di Formula1: Messico, Interlagos, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. La Rossa dopo 16 anni con piloti stranieri, affida il volante a un italiano che affiancherà Leclerc. Mondiale riaperto. Piastri e Norris sono incalzati da Verstappen. La Rossa cerca il successo che le manca da 23 gare. Domenica alle 21 (ora italiana); il Gp, 71 giri su una pista di 4.304 metri.

MotoGp in Malesia, occhio ad Aprilia

Il Moto Mondiale è di fatto finito; ha vinto la Ducati di Marc Marquez: il neo iridato 2025 fermato dai medici sino a fine stagione. Lo sostituisce Pirro. Occhio a Bezzecchi ,che occupa il terzo posto in campionato ed è in risalita. Ha scavalcato Pecco Bagnaia caduto in Australia. Sabato la Sprint, domenica il Gp alle 8 (ora italiana).

Coppa del Mondo di sci al via in Austria

Si apre sabato la Coppa del Mondo 2025-26. Appuntamento sul ghiacciaio austriaco di Solden per il Gigante femminile ( sabato) e il Gigante maschile (domenica). Assenti tra le azzurre Federica Brignone e Marta Bassino(infortunate). Prove generali per le Olimpiadi. Sofia Goggia osservata speciale.

Tennis, gran finale a Vienna

Domenica si conclude il torneo di Vienna dove si è rifugiato Sinner dopo le stucchevoli polemiche sulla sua rinuncia alla Nazionale. Jannik ha debuttato mercoledì battendo Altmaier in 58’. Giovedì sera ha vinto il derby con Cobolli: 6-2, 7-6.