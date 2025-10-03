Weekend sportivo ad alta intensità. Sotto i riflettori la serie A, i motori (F1 e MotoGP), gli europei di ciclismo un Francia e il penultimo Masters 1000 della stagione Atp in scena a Shanghai (1-12 ottobre). Senza dimenticare i Mondiali Paralimpici di atletica a New Delhi (27 settembre-5 ottobre) che hanno dato all’Italia persino una doppietta d’oro con il napoletano Carlo Calcagni (100 e 400) e regalato al mondo la favola di Ambra Sabatini, livornese, 23 anni, regina dei 100 metri; ha vinto l’oro sfoggiando una protesi rossa dedicata all’Italia dei motori, Ferrari e Ducati in testa. Vittoria con un tempo incredibile: 14”39. Ha riscattato la caduta ai Giochi (8 settembre 2024) con una determinazione edificante. Ecco i cinque eventi sportivi in copertina.

Serie A, Juve-Milan il big match

Sesta giornata di campionato spalmata in tre giorni, da venerdì sera (Verona-Sassuolo) al gran finale di domenica (20.45): il capolista Milan (12 punti, primo con Napoli e Roma) nella tana della Juventus (11) che medita il sorpasso anche per dimenticare la beffa infrasettimanale in Champions col Villareal. Tre ore prima il Genoa ospita il Napoli.

A Singapore duello Red Bull-McLaren

Verstappen a caccia dei piloti papaya (Piastri 324 punti, Norris 299, il Tulipano 255). Domenica alle 14 al Marina Bay Street Circuit – un tracciato cittadino sul porto – Max, dominatore a Baku (21 settembre), a 7 Gp dalla conclusione crede possibile una rimonta. La Ferrari punta al podio come ha fatto Sainz in Azerbaigian con la Williams.

MotoGP in Indonesia a giochi fatti

Marc Marquez ha già in tasca il titolo iridato (il settimo in top class) conquistato matematicamente in Giappone col secondo posto alle spalle di un ritrovato Bagnaia (Pecco ora terzo in classifica tallonato da Bezzecchi). Domenica in Indonesia (14.00) la Ducati va a caccia dell’ennesimo trofeo. Occhio alla Aprilia del Bez, quarto a Motegi.

Europei di ciclismo con i tre tenori

Pogacar, Evenepoel, Vingegaard: domenica gran finale degli Europei in corso in Francia. La sfida tra i tre fenomeni su strada ha cresciuto l’attesa. Il percorso è impegnativo e ciò lascia meno spazio alle sorprese. Tracciato di 202,5 km con 3.450 metri di dislivello. Partenza da Privas, arrivo a Valence. Arrivo previsto intorno alle 17. Diretta dalle 15 su Eurosport1 e sulla Rai dalle ore 12.

Tennis a Shanghai con Sinner

Dopo Pechino il Circus è di scena a Shanghai per il Master1000. Spostato il debutto di Sinner, gli organizzatori gli hanno concesso un giorno in più di riposo rispetto al programma previsto. Jannik è stato esentato dal primo turno. Scenderà in campo sabato nei 32esimi. Finale domenica 12 ottobre. Sono 9 gli azzurri al via del penultimo Master1000 della stagione.