Weekend sportivo ad alta intensità. In archivio i motori (F1 e MotoGP), in letargo il ciclismo, al tramonto Jacobs che pur sogna di finire la carriera ai Giochi di Los Angeles (“ma non ho lo spirito giusto”), i riflettori sono puntati su cinque sport in copertina: serie A, Mondiali femminili di volley, i derby di basket, la Coppa del Mondo di sci, i campionati italiani di nuoto (vasca corta) a Riccione. Tutto ciò dopo il giovedì da leoni delle tre italiane impegnate nelle Coppe europee di calcio. Tre partite, tre vittorie. Trasferte corsare in Europa League: Celtic-Roma (0-3), Celta Vigo-Bologna (1-2). In Conference Fiorentina-Dinamo Kiev (2-1), prima vittoria di Vanoli.

Serie A spalmata in 4 giornate

Si comincia venerdì sera con Lecce-Pisa e si conclude lunedì all’Olimpico con Roma-Como (20.45). Le capoliste Milan e Napoli (31 punti) giocheranno entrambe domenica: alle 12.30 Milan-Sassuolo; alle 15 Udinese-Napoli. E poi alle 18 Genoa-Inter e alle 20.45 Bologna-Juventus, due squadre reduci dalle Coppe europee. Intriga il match del sabato sera, cioè Atalanta-Cagliari; due squadre in gran spolvero: il Cagliari ha battuto la Roma in campionato (1-0), la Dea ha superato a Bergamo i campioni del mondo del Chelsea (2-1).

Mondiali in Brasile di Volley femminile

A San Paolo è di scena il Mondiale di pallavolo femminile per club. L’Italvolley si è presentata con Conegliano e Scandicci. Semifinali sabato, finali domenica per il terzo e primo posto.

Basket, tempo di derby

Undicesimo turno (13-14 dicembre) ad altissima tensione con il “derby d’Italia” e il “derby lombardo”. Cioè Olimpia Milano-Virtus Bologna al Forum di Assago (domenica alle 20.45, diretta Sky) e nel pomeriggio alle 17 Brescia-Varese. Bologna e Brescia comandano la classifica con 18 punti seguite da Venezia (16), Trapani (13), Derthona e Milano (12), Cremona e Trieste (10), Napoli e Trento (8); Udine, Varese, Sassari e Cantù (6). Chiudono Reggiana (4) e Treviso (2).

Coppa del Mondo di sci alpino

Donne a St. Moritz (Svizzera), uomini in Val d’Isere (Francia). Al via la stagione della velocità: tre gare a Saint Moritz, 11 le azzurre iscritte fra discesa e SuperG, in testa Sofia Goggia. Slalom speciale maschile domenica con 6 azzurri guidati da Alex Vinatzer mentre sabato si disputerà il gigante.

Campionati italiani di nuoto in vasca corta

Alla piscina comunale di Riccione si svolgono i tricolori di nuoto in vasca corta. Tre giorni di passerelle, applausi, festa e auguri. Dopo gli Europei di Lublino (Polonia) – Italia prima nel medagliere – va in scena l’ultima grande manifestazione nazionale del 2025 che ha regalato tante soddisfazioni al nuoto azzurro. L’impianto ospita 116 società e 506 atleti tra cui alcuni reduci dalla trionfale trasferta polacca.