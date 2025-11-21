Weekend sportivo ad alta intensità. In letargo MotoGP e ciclismo, sotto i riflettori torna la serie A, il gran finale della Coppa Davis a Bologna, la Formula Uno a Las Vegas con la terzultima di campionato, volley e basket a riempire i Palasport, lo sci alpino sulle piste di Gurgl, il paese più alto dell’Austria (1.930 metri s.l.m.). Prove in ottica Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio). Appuntamento olimpico di portata mondiale. E l’Onu ha approvato la tregua olimpica proposta dall’Italia (Massari-Malagò col presidente del CIO Kristoffersen Coventry). Buon segno. Weekend nel dettaglio.

Serie A col derby Inter-Milan

Giornata n.12 spalmata da sabato a lunedì. Domenica sera il clou a San Siro (esaurito) con la storica stracittadina. Scontro al vertice: Inter prima a 24 punti (con la Roma), Milan secondo a 22 (con il Napoli). Tallona il Bologna a 21; segue la Juventus a 19. Emozioni assicurate.

La Ferrari a Las Vegas

La Rossa alla caccia della giocata giusta. I piloti, bacchettati in settimana dal presidente Elkann, devono reagire sui circuito della Strip (6,201 km, 50 giri). È la 22esima gara su 24 del Mondiale di F1. Lando Norris (390 punti) cerca il colpo del ko sul compagno McLaren Oscar Piastri (366) e su Max Verstappen (341). In palio sono rimasti 83 punti. Occhio ai brividi: in fondo alla Strip un anno fa Albon ha toccato i 368 orari, la velocità più alta della stagione. Partenza alle 5 (ora italiana).

Coppa Davis, gran finale a Bologna

Sabato le semifinali, domenica alle 15 la finale nella “Supertennis Arena-Palafiere” capace di 10 mila spettatori. Nonostante le assenze di Sinner e Alcaraz e la perdita di centralità della Davis (non assegna punti ATP) il pubblico ha risposto alla grande. Il tennis fa ormai l’audience del calcio.

Basket e volley, emozioni nei palasport

Basket, nona giornata di serie A spalmata tra venerdì sera (derby lombardo Brescia-Cremona) a domenica sera (Napoli-Sassari). La capolista Virtus Bologna prima col Brescia, 14 punti, teme la trasferta a Cantù. Così come Reggio Emilia teme l’agguato di Trapani. L’Olimpia Milano il rilancio dopo la sconfitta in Eurolega di giovedì al Forum contro Tel Aviv (83-105).

Pallavolo femminile con due big match su tutti: sabato sera la capolista Conegliano ospita Firenze mentre la vicecapolista Scandicci domenica (ore 17) ospita Vallefoglia. Il volley maschile propone la super sfida Trento-Perugia. Sei giornate di campionato nel segno dell’equilibrio: sette squadre in sette punti.

Sci, ancora un weekend di slalom

Dopo Levi (Finlandia) il Circo Bianco scende in Austria, sulle nevi tirolesi di Gurgl. Sabato gli uomini, domenica le donne. La spedizione azzurra è composta da cinque slalomisti e sette slalomiste. Occhio a Mikaela Shiffrin, e già arrivata in carriera alla vittoria n. 102, il doppio di Tomba. E il fenomeno del Colorado a 30 anni insegue nuovi record.