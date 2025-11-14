Weekend sportivo “bollente”. Ferme serie A e Formula Uno, sotto i riflettori ci sono il grande tennis, la Nazionale di Gattuso, l’ultimo round della MotoGP e i palasport roventi per i big match di basket e pallavolo. Per gli appassionati di beachvolley segnaliamo i Mondiali in Australia; l’Italia in spiaggia sogna in grande con due formidabili coppie di azzurre: Gottardi-Orsi e Scampoli-Bianchi. Domenica ad Adelaide la ct Caterina De Marinis le guiderà da par suo (vice-ct il marito Ettore Marcovecchio).

E per chi di calcio non può farne a meno (record di spettatori negli stadi di Serie A: sul podio Milan, Inter, Roma, più distaccate Napoli e Lazio) porti pazienza; sabato 22 si ricomincia alla grande con quattro fior di partite tra cui Fiorentina-Juventus e domenica sera c’è il derby Inter-Milan. Ma restando a questo weekend va rimarcato che chiude una settimana di sorprese e turbolenze. Citiamo le più rilevanti: panchine saltate, Roberto Mancini ingaggiato dall’Al Saad (Qatar) direttamente dall’emiro Al Thani per vincere la Champions asiatica. E poi gli sconquassi in casa Ferrari (Elkann ha bacchettato i piloti) e in casa Ducati dove tira aria di un clamoroso divorzio con Bagnaia. Si vedrà. Per ora restiamo ai fatti in programma.

Il grande tennis chiude a Torino

Domenica si gioca la finale delle Nitto ATP Finals, il torneo degli otto migliori tennisti del Pianeta. In settimana molto seguiti Sinner e il doppio Bolelli-Vavassori. Alcaraz ha battuto giovedì sera Musetti (6-4, 6-1) e ha blindato il 2025 da numero 1. Musetti, stanco, ha rinunciato alla Davis.

La Nazionale a San Siro sfida la Norvegia

Dopo la trasferta di giovedì in Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali – vittoria conquistata solo nel finale con un deludente 2-0, molto sofferto gli azzurri del ct Gattuso – ospitano al Meazza (20.45) la capolista del girone. Sicuri i playoff di marzo. Ma per il Mondiale serve più qualità.

Basket, agguato alle capoliste Bologna e Brescia

La nona giornata di serie A del basket si apre venerdì sera 21 con Brescia-Cremona (20.30) e si chiude domenica alle 19 con Cantù-Virtus Bologna. Occhio al Venezia secondo e reduce da 3 vittorie di fila. La Reyer va di corsa.

Volley sempre più seducente

La pallavolo maschile e femminile sempre più attraente e seguita. Il volley maschile è dominato da Perugia e Civitanova e domenica il Perugia ospita il Verona (scaligeri secondi) e il Civitanova di Bottolo cerca il bliz a Piacenza. Curiosità: il volley maschile schiera 72 stranieri di 30 Paesi e 5 Continenti. Il volley femminile è giunto alla decima giornata. La capolista Conegliano ospita la rivelazione Scandicci entrambe reduci da un limpido 3-0. Il Milano incalza a 3 punti dalla vetta con una Paola Egonu che in 10 anni ha sfondato il muro dei 6.000 punti.

MotoGP, ultimo atto a Valencia

Ultimo appuntamento del mondiale 2025 del GP. Come da tradizione sarà la pista Valenciana a dare l’arrivederci alla stagione. Sabato la Sprint (13 giri, domenica alle 14 la gara, 27 giri). Potrebbe rientrare il campione del mondo Martin.