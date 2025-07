Weekend sportivo da brividi con la finale di Wimbledon, la finale del Mondiale per club di calcio a New York, la MotoGP in Germania, la Nazionale femminile di pallavolo contro la Turchia per continuare a stupire e il Tour de France al termine della prima settimana scoppiettante. Vediam

MotoGp in Germania

Domenica si corre il Gp di Germania, 11esimo appuntamento (su 22) del Motomondiale 2025. Gara sui circuito di Sachsenring (3,67 km). È la pista amica di Marc Marquez che qui nel 2010 ha colto la sua prima vittoria. Poi ne sono seguite altre 10. Sabato la Sprint (ore 15), domenica la gara (ore 14). Marquez progetta la fuga iridata. Ora cerca di continuare con la Ducati.

Mondiale di calcio a New York

Al Metlife Stadium (ore 21) si gioca la finale del Mondiale per club tra il Chelsea di Maresca e il Psg di Donnarumma. Parata di campioni. Il club inglese ha conquistato la finale battendo 2-0 i brasiliani del Fluminense vintage del portiere Fabio (44 anni), del pilastro difensivo (Thiago Silva, 40) e l’attaccante Cano (37). Il Psg si è presentato a questo torneo in una eccellente condizione psicofisica. Hanno impressionato tutti da Hakimi all’eterno Marquinos, dal centrocampista ovunque Vitinha al talentuoso Doué, dall’erede di Mbpappé (Dembelé) agli ex napoletani Fabian e Kvaratskhella. L’allenatore Luis Enrique ha plasmato una squadra strepitosa come sa il Real Madrid battuto 4-0.

Il tour dei tre tenori

È la Grand Boucle di Pogacar, Vingegaard e Van der Poel. Pronto a subentrare l’oro olimpico di Parigi, il belga Evenepoel. Weekend per ruote veloci. Poi il meritato riposo a Tolosa. Prima però ci sono da affrontare l’ottava e nona tappa, frazioni per ruote veloci .

Wimbledon, finale Alcaraz-Sinner

Una finale, due fenomeni. Domenica alle 17 lo spagnolo e l’azzurro si sfideranno sull’erba di Wimbledon in un duello che si preannuncia stellare. Un’altra finale epica. Domenica si ripete la gara che ha deciso il Roland Garros e per Jannik è la prima finale nel tempio inglese.

L’italvolley femminile contro la Turchia

Le ragazze del ct Velasco cercano sabato (ore 17) la vittoria numero 24. Non perdono una partita dal primo giugno 2024.