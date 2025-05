Weekend sportivo ricca di appuntamenti importanti. Un fine settimana iniziato col botto. Riflettori puntati sulla finale scudetto del volley maschile: in gara-2 la Lube Civitanova ha restituito giovedì sera il 3-0 di gara-1 all’Itas Trentino; ora parità perfetta nella serie, e domenica pomeriggio a Trento si giocherà la terza sfida. Palasport tutto esaurito. Ma anche altri sport vivono un momento delicato ed esaltante. Quattro in particolare: Formula Uno negli States, ciclismo in Svizzera, tennis a Madrid e la volata scudetto della serie A. Vediamo.

A Miami la Ferrari rende omaggio agli Usa

Domenica va in scena il Gp di Miami, sesta delle 24 gare del 2025. È il primo Gp negli States (seguiranno Texas e Las Vegas). Per l’occasione il Cavallino omaggia la sua storia negli Stati Uniti indossando il suo vestito più bello. Leclerc ed Hamilton con un nuovo look all’insegna del bianco. Anche la SF-25 si presenterà con una livrea nuova. Tutte cose in nome del florido mercato USA. L’importante però resta il Mondiale: Leclerc (quinto) e Hamilton (settimo) sono impegnati a ritrovare lo sprint per il rilancio. Classifica piloti dominata per ora da Piastri seguito da Norris e Verstappen.

A Ginevra gran finale del Romandia

Il Giro di Romandia si conclude domenica con la quinta e ultima tappa, una crono individuale a Ginevra. Presenti tutte le migliori squadre e i migliori corridori da Evenepoel ad Almeida. Italia sul gradino più alto del podio grazie a Lorenzo Fortunato che ha trionfato il primo maggio nella Grande Beroche. Il Romandia è la ghiotta anticipazione del Giro d’Italia (9 maggio – 1 giugno).

A Madrid gran finale del Masters 1000

Si conclude domenica il Madrid Open iniziato il 21 aprile. Musetti il primo maggio ha conquistato la semifinale con un match archiviato in 2 set. Arnaldi è invece uscito ai quarti sconfitto da Draper. In campo femminile la Sabalelka ha fatto il record: quarta finale a Madrid. La bielorussa è in gran forma. Ma già i riflettori sono puntati sugli Internazionali di Roma (7-18 maggio). Al Foro Italico ben 23 italiani al via, in testa Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

Volata scudetto in Serie A

La 35esima giornata del campionato di Serie A iniziata venerdì sera con Torino-Venezia, si concluderà lunedì 5 maggio con Genoa-Milan (ore 20.45); in mezzo la volata scudetto di Napoli e Inter entrambe impegnate sabato 3 maggio. Il Napoli a Lecce, l’Inter a San Siro in serata contro il Verona. La classifica vede il Napoli con 74 punti tallonato dall’Inter (71).