Weekend sportivo ricco di eventi. In copertina: ciclismo, MotoGP, Formula Uno, grande tennis, ippica e naturalmente l’ultima giornata di serie A col Napoli millecolori, scudetto e delirio. Un fine settimana che conclude giorni di pathos e di record, di lirismo e primati assolutamente sorprendenti come quello conquistato dalla 32enne romana Alessia Zecchini che nelle acque di Camotes Island (Filippine) ha stabilito il nuovo record mondiale CMAS di apnea (in assetto costante con pinne) con la misura di -113 metri. Per la regina degli abissi, pluriprimatista mondiale in sei discipline della immersione in apnea, si è trattato del 40esimo primato in carriera. Stavolta ha sbrigato la pratica in 3 minuti e 20 secondi.

E due altre formidabili emozioni le ha regalate la pallanuoto e il calcio d’esportazione. Nella piscina di Brescia la mitica Pro Recco (Genova) in gara 3 ha vinto la finale scudetto giusto nella stagione della rinascita. Scudetto n.37 e vittoria netta: un 9-5 con tripletta di Cannella e un super Del Lungo tra i pali. Nella Londra del calcio il Tottenham ha battuto (1-0) il quotato Manchester United del tecnico portoghese Amorim nella finale di Europa League. Un trionfo atteso 17 anni. Una Coppa che vale anche il pass per la Champions. Una doppia festa maturata con il contributo di due azzurri: il portiere Vicario e il difensore Udogie. Il primo ex Cagliari ed Empoli; il secondo, nato a Verona da genitori nigeriani, è esploso nell’Udinese grazie alla sua versatilità. Ma ecco gli eventi sportivi più gettonati del weekend.

IL GIRO D’ITALIA IN SLOVENIA – La Carovana sabato arriva a Novara Gorica, la controparte slovena di Gorizia, sul confine tra l’Italia e la Slovenia. Domenica traguardo ad Asiago dopo la storica scesa al Monte Grappa, cima delle prealpi Venete, “il Monte sacro alla Patria”, legato agli eventi bellici di due conflitti mondiali.

LA MOTOGP A SILVERSTONE – Si corre il GP di Gran Bretagna, domenica ore 14. Prova n.7 del Motomondiale. Tema centrale: caccia ai fratelli Marquez, leaders della classifica piloti inseguiti da Bagnaia e Morbidelli.Il circuito è lungo 5.891 metri con 18 curve. Gara di 20 giri pari a 118 chilometri. Sabato la Sprint Race (ore 17).

IPPICA SHOW A ROMA – Piazza di Siena e il contiguo Galoppatoio ospitano il 92esimo Csio di Roma “Master Fratelli D’Inzeo”. Sold out fisso in tribuna per le partite di Italia Polo Challenge. Domenica al tramonto gran finale con gli spettacolari Caroselli dei Carabinieri a cavallo e dei Lancieri di Montebello. Quattro giorni (21-25 maggio) con i migliori binomi del panorama internazionale.

GRANDE TENNIS A PARIGI – È l’Open di Francia, unico Slam su terra rossa. Al via domenica 25 maggio con i migliori tennisti del mondo. Il torneo sui campi all’aperto del Roland Garros di Parigi si concluderà l’8 giugno. Favorito n.1 è Carlos Alcaraz. L’Italia partecipa con i migliori azzurri in testa Jannik Sinner e Jasmine Paolini, Musetti e Sonego, Arnaldi e Cobolli. Sorteggio duro per Sinner, abbordabile per Musetti. Ma Berrettini non ci sarà.

SERIE A, ULTIMA GIORNATA – Il Napoli, nell’anticipo di venerdì, ha vinto il suo quarto scudetto (2-0 al Cagliari). L’Inter, corsara a Como, ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Resta la lotta per la salvezza. Sabato due partite: Bologna-Genoa e Milan-Monza. Domenica giù il sipario della serie A con 6 partite, tutte alle 20.45. Il Napoli campione d’Italia con 82 punti.

LA FERRARI A MONTECARLO – Domenica si corre il GP di Monaco (3,337 km., 78 giri). È l’ottava prova su 24 del Mondiale 2025 di Formula 1. Gara alle ore 15 con Leclerc, re nel 2024, sotto i riflettori: nelle libere è stato il più veloce. Il principino prova a ripetere la magia dello scorso anno sul circuito di casa.