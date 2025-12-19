Weekend sportivo intenso, di qualità. Con due eventi mondiali che ci riguardano da vicino: la Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena e Alta Badia; il Mondiale per club di volley maschile in Brasile. Ma altri tre sport sono sotto i riflettori: calcio, basket, corsa campestre. Il calcio di serie A corona una settimana di football internazionale di grande seduzione. Tre eventi da ricordare: l’Intercontinentale vinto dal Psg sul Flamengo di Rio de Janeiro (3-2), la Supercoppa italiana a Riad (torneo con Napoli, Milan, Inter, Bologna) e la Conference Uefa con la Fiorentina (sconfitta a Losanna, 1-0). E poi Il basket serie A con match di altissimo livello e il cross nazionale che torna a Milano dopo 44 anni. Nel dettaglio.

Serie A, big match Juventus-Roma

È la partita più attesa di sabato (ore 20.45). È la partita che apre la giornata n. 16 dopo Lazio-Cremonese. Un turno spalmato in quattro giornate con quattro match che saranno recuperati il 14 e 15 gennaio per favorire il rientro in Italia di Napoli, Inter, Bologna e Milan. Cioè: Napoli-Parma, Inter-Lecce (14), Verona-Bologna, Como-Milan (15).

Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena

È cominciato mercoledì (e finirà il 7 gennaio) il Tour di sci alpino sulle Alpi. Ha aperto il trittico della Val Gardena sulla mitica pista Saslong per velocisti, poi Gigante e Slalom in Alta Badia (domenica e lunedì)e l’inedita Livigno e Madonna di Campiglio. Sabato la discesa in Val Gardena e domenica il Gigante in Alta Badia. A meno di 50 giorni da Milano-Cortina, la Coppa del Mondo maschile riparte dall’Italia e promette spettacolo.

Volley, Mondiale per club in Brasile

Sabato le semifinali, domenica le finali. L’Italia è rappresentata dal Perugia che è partito molto bene: 3-0 ai libici dello Swehly, 3-2 con l’Osaka (Giappone),3-0 con i brasiliani del Cruzerio. Grande regia di Giannelli, Semeniuk inarrestabile. E ben 42 muri in tre partite.

Basket, scontro in vetta Virtus Bologna-Brescia

Il big match della prima contro la seconda chiude il 12esimo turno lunedì 22 dicembre ore 20.30. Un turno che apre sabato sera con il derby storico Cantù-Olimpia Milano. Domenica pomeriggio il Venezia, terza forza del campionato con 16 punti, ospita il Napoli. C’è poi da seguire il derby del triveneto Udine-Treviso, un derby che sa di spareggio.

Cross internazionale a Milano

Si corre domenica al parco Montestella (la “Montagnetta di San Siro”) il “Cross Challenge Milano 2025”. Gara aperta a tutti, italiani e stranieri, esordienti e senior, ragazzi e ragazze. Prova generale in vista delle campestri di gennaio. Inizio gare: 11.30 con gli esordienti.