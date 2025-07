Weekend sportivo intrigante. In copertina il gran finale del Tour de France in Mondovisione, il ritorno della Formula Uno in Belgio. E poi il nuoto mondiale a Singapore, la pallavolo femminile alle finali Nations League di Lodz, la scherma in Georgia dove l’Italia è impegnata a difendere le 10 medaglie (4 d’oro) della edizione di Milano 2023. Tutto questo a coronamento di una settimana esaltata dalla Nazionale di calcio femminile, ricevuta giovedì al Quirinale dal presidente Mattarella (“Grazie a voi il Paese è più giusto”) che, pur sconfitta nella semifinale europea con un rigore dubbio al 119’, ha suscitato un grande entusiasmo e interesse. Lo sfortunato match con l’Inghilterra è stato seguito da 4 milioni di telespettatori (share 27,4%,picco 32,3% durante i supplementari). Le azzurre avrebbero meritato la finale di Basilea (domenica, ore 21, Spagna-Inghilterra). Ma vediamo.

Tour, gran finale a Parigi

Domenica 27 si conclude a Parigi il Tour de France (21 tappe, 3.338 km, dislivello di 55.500 metri, 5 arrivi in salita, mattatori Pogacar e Vingegaard). Il friulano Jonathan Milan festeggerà la maglia verde, terzo italiano a vincerla dopo Bitosssi e Petacchi.

Esame in Belgio per nuove Ferrari

Sabato la Sprint, domenica alle ore 15 il GP del Belgio. La Ferrari porta la nuova sospensione posteriore. Ottimista Vasseur che va verso il rinnovo; evento, a sua volta, storico: per la prima volta dopo 20 anni, al muretto della Red Bull, non ci sarà il guru Chris Horner licenziato in tronco dopo 8 mondiali piloti e 6 titoli Costruttori.

ItalVolley femminile ad un passo dalla finale di Nations League

Le azzurre di Velasco sabato alle ore 16 affronteranno in semifinale la Polonia per allungare la striscia di successi iniziata il 2 giugno 2024. L’Italia ha infilato 27 vittorie di fila. Per Paola Egonu e la Danesi un’altra occasione d’oro.

A Singapore l’ItalNuoto entusiasma

In settimana l’Italia del nuoto artistico ha conquistato la terza medaglia ai mondiali di Singapore. Dopo 2 bronzi è arrivato un fantastico argento nel duo libero con Lucrezia Ruggero, 25 anni romana, ed Enrica Piccoli 26 anni di Castelfranco Veneto. E lunedì cominciano le gare in vasca.

In Georgia l’assalto della scherma azzurra

Fine settimana a Tbilisi degli Europei di scherma. Sabato di scena il fioretto uomini a squadre e la spada donne. Domenica spada uomini e sciabola donne. L’Italia mondiale è caricata da Tommaso Marini 25 anni, iridato di fioretto 2023. Occhio alla fiorettista Martina Favaretto e alla spadista Rossella Fiamingo, 34 anni, olimpionica a squadre a Parigi.