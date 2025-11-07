Weekend sportivo ricco di eventi. Tornano serie A, i motori, l’Italrugby, le stelle del tennis a Torino per l’ultimo show della stagione, il grande volley nei palasport con il big match Civitanova-Verona (la capolista scaligera nella tana della terza) mentre la pallavolo femminile offre due incontri da brividi: la capolista della Haak (mercoledì la svedese con 26 punti ha trascinato alla vittoria l’Imoco sul volley Milano di Paola Egonu e Anna Danesi) ospita domenica le marchigiane del Vallefoglia; mentre sabato sera la vice capolista Scandicci dell’immensa Ekaterina Antropova, dopo aver espugnato Novara con i 26 punti del martello iridato di Velasco, riceve la visita dell’abbordabile Bergamo.

Anche il basket ha un paio di partite di cartello: il derby emiliano Virtus Bologna-Reggio e Brescia-Trieste. Entrambe le capolista (10 punti ciascuna) giocano in casa con i favori del pronostico. E per gli appassionati di cavalli c’è da ricordare la rassegna di Verona aperta fino a domenica sera. “Fieracavalli” ha allestito una edizione record: 700 espositori di 25 Paesi, 22 padiglioni, 2.200 cavalli, più di 200 competizioni. Nel dettaglio.

Serie A col derby Juve-Torino

Undicesima giornata del massimo campionato di calcio. Archiviate in settimana le Coppe europee, la serie A torna sotto i riflettori con un turno spalmato da venerdì a domenica. Sabato oltre al derby della Mole c’è in serata Parma-Milan. Le romane chiudono la tre giorni con match insidiosi: alle 18 di domenica Roma-Udinese, alle 20.45 Inter-Lazio. Classifica con quattro squadre al vertice divise da un solo punto: Napoli 22, il trio Inter-Milan-Roma 21.

La Ferrari in Brasile a caccia della prima vittoria

Weekend di fuoco per la Rossa che a Interlagos – 21esima prova su 24 del Mondiale 2025 – non nasconde una rabbiosa voglia di vincere. Sabato la Sprint, domenica alle 18 il GP del Brasile. Classifica dominata dalle McLaren (Norris, Piastri) e dalla Red Bull di Verstappen.

MotoGP in Portogallo

Penultimo atto della stagione. Sabato la Sprint (16.00), domenica il Gp sul circuito di Portimao (14.00). Assente Marc Marquez la Ducati sarà affidata a Nicolò Bulega, 26 anni, reggiano di Montecchio Emilia, campione mondiale Supersport 2023. Affiancherà Pecco Bagnaia.

Le stelle del tennis mondiale a Torino

Al via domenica la 56esima edizione delle “Nitto Atp Finals” (9-16 novembre. Sette giorni di competizioni; in campo i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio dell’anno. Due i gironi del singolare maschile. Sinner è nel “gruppo Borg” con Zverev, Ben Scelton e uni tra Auger-Aliassime e Musetti. Nek “Gruppo Connors” ci sono Alcaraz, Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Già venduti 198.025 biglietti (+8,5% rispetto all’anno scorso).

ItalRugby, test match a Udine con l’Australia

Gli azzurri del ct Gonzalo Quesada cominciano le Autun Nations Series 2025 contro l’Australia al BluEnergy Stadium di Udine (sabato alle 18.40, diretta Rai Sport e Sky). L’Italia ritrova l’esterno-ala Angel Capuozzo, 28 caps e 14 mete. Al rientro anche il flanker e capitano Michele Lamaro.