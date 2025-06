Weekend sportivo ricco di eventi e prevedibili palpitazioni: Inter e Juventus al Mondiale per club (seconda giornata), MotoGP al Mugello, ultima chance per Bagnaia per tornare in corsa. E poi gran finale di tennis sull’erba tedesca di Halle (senza Sinner, fuori agli ottavi contro Bublik giovedì 19) e domenica conclusione del Giro della Svizzera, storica prova generale un vista del Tour de France (5-27 luglio, 21 tappe, 3.338 km).

Un weekend che corona degnamente una settimana ricca di momenti appassionanti e indimenticabili, ma anche di episodi toccanti, commoventi, inediti. Favole moderne che lo sport sa ancora offrire. Come quella che ci ha regalato lo scudetto n.17 della Virtus basket Bologna dedicato ad Achille Polonara, 33 anni, ala grande virtussina, che in ospedale sta combattendo contro la leucemia mieloide. I compagni di squadra sono andati al Sant’Orsola e gli hanno portato il trofeo: “È per te Achi, te lo avevamo promesso”. E giù la bella foto con tre mattatori delle finali tricolore: Pajola, il veterano Belinelli e il monumentale georgiano Shengelia. Foto che ha fatto il giro d’Italia (e non solo).

Ma in settimana c’è stato di tutto come i brividi d’oro degli azzurri agli Europei di scherma a Genova (13 medaglie: 3 oro,2 argento, 8 bronzo). Due podi un più rispetto a Basilea 2024. Sugli scudi il romano Guillaume Bianchi (due ori nel fioretto), l’intramontabile Arianna Errigo che ha trascinato il quartetto femminile al fioretto d’oro (Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Batini) e il quartetto maschile , oro nel fioretto. Li ricordiamo: Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Filippo Macchi).

Senza dimenticare la judoka bresciana Alice Bellandi, 26 annni, la leonessa del judo italiano: dopo l’oro olimpico ha vinto mercoledi anche l’oro ai Mondiali di Budapest. In 11 mesi due trionfi, impresa mai riuscita prima nel judo azzurro. Ma vediamo il poker da copertina di questo weekend.

Inter e Juventus al Mondiale per club

I nerazzurri di Chivu sabato affronteranno i giapponesi dell’Urawa (ore 21); domenica i bianconeri di Tudor se la vedranno con l’Wydad Casablanca, il Real Madrid del Marocco (ore 18). L’Inter è stanca. Ha giocato molto. Il match di sabato è la partita n.61 di una stagione iniziata lo scorso 17 agosto. Viceversa la Juventus è brillante, la condizione c’è.

MotoGP al Mugello

Domenica si corre il GP d’Italia sulla pista del Mugello (5.25 km., 23 giri, 120,64 km.). Si tratta della nona delle 22 prove del Moto Mondiale 2025. Semaforo verde alle 14. Sabato invece alle ore 15 c’è la Sprint (11 giri). Bagnaia non può sbagliare ma i fratelli Marquez, sono in gran spolvero. Il fine settimana porterà almeno 150.000 spettatori.

Finale ad Halle senza Sinner

Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi battuto da Bublik 11 giorni dopo la finale Slam sulla terra con Alcaraz. Due sconfitte che pesano: mai visto così Jannik dopo una partita. Arrabbiato ma sempre lucido. Prima di Wimbledon gli servirà una pausa. Imbattuto da 19 tornei Sinner segna il passo. Ammette:” Ho sentito la partita fisicamente e mentalmente”.

Giro della Svizzera apripista del Tour de France

Il Tour de Suisse 2025 (15-22 giugno) si conclude domenica 22, ottava tappa, per un totale di 1,283 km. Nella storia della corsa ciclistica elvetica, l’Italia ha vinto 19 volte e 57 podi.