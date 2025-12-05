Weekend sportivo carico di attese e di straordinari eventi. Su tutti la volata storica del Mondiale di Formula Uno. Tre piloti in 16 punti. Tutto può succedere. Sinner è già ad Abu Dhabi, il Gp non gli sfuggirà. È l’ultimo della stagione, il più adrenalinico ed elettrizzante. Imperdibile. C’è poi la 14esima giornata di una serie A reduce, con qualche bernoccolo di troppo, da una Coppa Italia dispendiosa come insegna il 10-9 (con 20 rigori) di Napoli-Cagliari. Comunque i campioni d’Italia, dopo quattro eliminazioni di fila, sono agli ottavi di finale.

Riparte il massimo campionato di basket con la Virtus Bologna e Brescia davanti a tutte (16 punti) tallonate dall’ambizioso Venezia. Nel caos Trapani: l’allenatore croato Repesa ha lasciato la panchina, si è dimesso; e Alibegovic è fuori rosa.

Palasport bollenti per il volley. Turno di serie A spalmato in tre movimenti da sabato a lunedì. In settimana Trento show : 3-0 al Modena, Perugia e Piacenza senza problemi. Gli umbri hanno vinto a Grottazzolina, un 3-0 in 83’; la squadra di Lorenzetti è in fuga. Infine il fine settimana è appannaggio anche della fiamma olimpica in partenza per il Giro d’Italia propagandistico in 60 tappe. Nel dettaglio.

Mondiale batticuore ad Abu Dhabi, tre piloti in 16 punti

Domenica si corre ad Abu Dhabi il 24esimo e ultimo GP della stagione sul terzetto di Yas Marina (58 giri ore 14). Tre piloti si contendono il titolo iridato: Norris (408 punti), Verstappen (396), Piastri (392). Si profila una volata che farà storia. Finale strepitoso.

Domenica il big match Napoli-Juventus

Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia torna in vetrina la serie A con la 14esima giornata: da sabato a lunedì. Apre alle 15 di sabato Sassuolo-Fiorentina poi l’atteso derby lombardo Inter-Como. Domenica la Roma a Cagliari e il Bologna all’Olimpico contro la Lazio. E in serata il big match al Maradona. Chiude lunedì sera Torino-Milan. I rossoneri vogliono riscattare la sconfitta in Coppa di giovedì sera all’Olimpico con la Lazio (1-0, gol di Zaccani).

Torna la serie A di basket

Dopo gli impegni della Nazionale (qualificazioni mondiali) il campionato di Serie A di Basket torna a vivere nei palazzetti con match spalmati in tre turni. Apre sabato Sassari-Trieste, chiude lunedì Virtus Bologna-Derthona. Dopo il derby lombardo Cremona-Varese.

Volley in vetrina

Da sabato a lunedì il volley maschile gioca la nona giornata. Big match domenica Milano-Perugia ore 18. Verona a Cuneo . Il volley femminile in vetrina Champions. In Italia la corazzata turca del Fenerbahce:3-0 a Novara (20 punti di Melissa Vargas).

Parte da Roma la Fiaccola Olimpica

Il tour della torcia olimpica comincia sabato a Roma. Sarà Gregorio Paltrinieri ad aprire il viaggio,in 63 giorni, della fiaccola di Milano-Cortina. L’olimpionico di Rio è stato scelto come primo tedoforo per il percorso nella capitale assieme al cestista Polonara che sta combattendo una battaglia contro la leucemia. Di scena anche la schermitrice Di Francesca e “Gimbo” Tamberi. L’ultimo tratto della staffetta in Grecia è stato coperto da Jasmine Paolini e Filippo Ganna. Tutta Italia aspetta il passaggio della fiaccola che toccherà 110 province. Mobilitati 10.001 tedofori nei 12.000 km di percorso.