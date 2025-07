Weekend sportivo seducente con la MotoGP nella Repubblica Ceca, l’Italvolley maschile a Lubiana, il Tour sui Pirenei, le nuove Farfalle al Forum di Assago per la tappa finale della World Cup. Senza dimenticare la nazionale di calcio femminile che martedì si gioca la semifinale europea con l’Inghilterra e il Setterosa che si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale di pallanuoto in corso a Singapore. Sabato alle 13.10 affronteranno l’Ungheria. Ma vediamo.

MotoGP in Repubblica Ceca

Sabato la Sprint, domenica il GP. Il Moto Mondiale 2025 è al giro di boa: a Brno, si disputa la 12esima prova delle 22 del campionato, si corre su un circuito impegnativo di 5.403 metri con 14 curve. Tema fisso: attacco ai fratelli Marquez. Bagnaia ci prova. Bella notizia: il campione del Mondo Martin, dopo i due infortuni pre-stagione e la caduta in Qatar è tornato in pista con l’Aprilia.

Le nuove farfalle al Forum di Milano

Ginnastica ritmica anno zero. A Milano l’occasione per misurare la ripartenza dopo il terremoto estivo. Al Forum di Assago domenica in pedana le nuove farfalle di Mariela Pashalieva e le due individualiste cioè Sofia Raffaeli e Tara Dragas per un test fondamentale in vista dei mondiali di Rio de Janeiro (20-24 agosto). Ad Assago si disputa la tappa finale della World Cup. Già tutto esaurito e diretta tv su La7 alle 14.

L’ItalVolley maschile a Lubiana

La Nazionale di De Giorgi è partita bene: 3-0 secco alla Serbia. Il cammino è proseguito con l’Ucraina, la squadra rivelazione della Nations League. Gli azzurri hanno ottenuto l’ottava vittoria in 10 giornate. In attesa del campionato che prenderà il via il 19 ottobre con la Super Lega. Sabato sera la Nazionale tornerà in campo contro la Slovenia mentre domenica pomeriggio sfiderà l’Olanda.

Il Tour de France sui Pirenei

Dopo la cronoscalata di venerdì il Tour sabato e domenica vivrà due tappe insidiose prima del riposo a Carcassone. Pogacar mattatore va alla ricerca di nuovi record. Ha il quarto Tour della carriera già in tasca. Darà spettacolo fino alla fine (Parigi, 27 luglio).