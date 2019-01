MANCHESTER (INGHILTERRA) – L’ultima prodezza di Paul Pogba spopola sui social network. Durante una intervista, Pogba sta per essere colpito da un pallone ma lo allontana con un colpo di tacco al volo. Una giocata stellare e impossibile per molti calciatori, non per l’ex giocatore della Juventus che lo ha fatto come se fosse la cosa più semplice e naturale del mondo.

Alcune magie di Pogba da YouTube e Instagram