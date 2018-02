MILANO – “Non ci dobbiamo dimenticare cosa dicevano di noi, altrimenti facciamo l’errore di tornare indietro. Non siamo tutti Brad Pitt, dobbiamo essere brutti come me e la mia barba. Neri come Calimero e con le occhiaie”. E’ il monito dell’allenatore del Milan Rino Gattuso, alla vigilia della partita contro l’Udinese.

“Sento parlare di corsa Champions – dice ancora Gattuso – ma oggi non siamo nemmeno in Europa League. Pensiamo alla Sampdoria e agganciamoli”. L’obiettivo è conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato: “serve veramente una grande prova. Stanno bene in tutte le fasi, anche di testa. Non dobbiamo sbagliare nulla. Oddo? Con Massimo abbiamo condiviso tantissimo. Persona intelligente e divertente, ma lo dimostrano anche i suoi successi fuori dal campo”.

